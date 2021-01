Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (15-17 de enero): 'Kill Bill. Volumen 2', 'Invictus' y más

La vida todavía no ha podido volver del todo a la normalidad desde la última gran nevada en buena parte del territorio español, por lo que quedarse en casa a ver cine no parece mal plan para este fin de semana del 15 al 17 de enero. Por ello, quizá os interese nuestra recopilación de las 13 mejores películas que pueden verse gratis en abierto estos días en España.

Os recuerdo que se trata de una selección personal en la que no entran aquellos títulos que no haya visto o tenga tan olvidados que me parezca injusto recomendarlos -no dudéis en aprovechar los comentarios para recomendar cualquier otra película que se emita y no aparezca aquí-. Además, he decidido ampliar hasta tres meses el tiempo necesario para no repetir cinta en un artículo de estas características para seguir premiando la variedad y no la pereza por parte de los programadores.

Viernes 15 de enero

'Kill Bill. Volumen 2'

Una mejora ostensible respecto al primer volumen que reduce algo la carga de acción para dar más peso al drama y las relaciones entre los personajes. Eso no quita para que también nos deje con varios momentos inolvidables, y es que ese mayor acercamiento al terreno del spaghetti western le viene de fábula.

22:00 en DMAX (a continuación se emite la inferior primera entrega

'Los Mercenarios 2'

La única realmente entretenida de la trilogía, ya que es la que sabe dar un enfoque más divertido a la rivalidad que surge con el villano interpretado por Van Damme. Tampoco es que sea una gran película, pero sabe aprovechar mejor ese toque nostálgico.

22:00 en Cuatro

'Starship Troopers'

Su brillante contenido satírico fue incomprendido en su momento, y eso que Verhoeven deja claro en todo momento cuáles son sus intenciones -esos maravillosos noticiarios-. Un espectáculo subversivo con un fuerte componente humorístico que sigue siendo una gozada tantos años después de su estreno.

22:00 en Neox

'Invictus'

Los dramas deportivos dan juego siempre que se sepan utilizar bien y Clint Eastwood no a meter la pata precisamente con uno, aunque aquí hay muchos más ingredientes con los que jugar. Es cierto que se queda lejos de los mejores trabajos de su director, pero Damon y Freeman están muy bien en sus papeles y eso siempre ayuda.

22:15 en La 1

Sábado 16 de enero

'Depredador'

Un estupendo cruce entre ciencia ficción y acción en el que resulta esencial tener a alguien tras las cámaras como John McTiernan, ya que muchos otros habrían ofrecido una película mucho menos interesante. Además, la película derrocha testosterona con ese reparto muy bien comandado por Arnold Schwarzenegger.

22:00 en Trece

'Speed'

Una de las mejores películas de acción de los 90. Bien apoyada en su trío protagonista -la química entre Reeves y Bullock es innegable, mientras que Hopper lo borda como el gran villano de la función-, es una cinta que sabe cómo mantener entretenido en todo momento al espectador sin andarse con tonterías.

22:00 en Neox

'Celda 211'

Un superlativo Luis Tosar lidera uno de los mejores thrillers del cine español en lo que llevamos de siglo XXI. Una película muy intensa que fue todo un fenómeno en el momento de su estreno.

23:55 en Cuatro

'El último Boy Scout'

Una comedia de acción que sabe sacar todo el provecho a un Bruce Willis en la cima, sobre todo en lo referente a un carisma que en los últimos años parece habérsele agotado. También ayuda tener a Tony Scott tras las cámaras y un guion del siempre interesante Shane Black.

0:10 en Neox

Domingo 17 de enero

'El chip prodigioso'

Un muy entretenido cruce entre comedia, aventura y ciencia-ficción en el que Joe Dante homenajea al cine de otra época, con 'Viaje alucinante' como principal referente, en una de las películas más accesibles para el gran público de toda su reivindicable filmografía.

'Grupo salvaje'

Un western esencial en la historia del cine. Personalmente, siempre me ha dado la sensación de que baja algo de nivel tras su prodigioso arranque para luego volver a ir más, pero ese bajón -innegable en ritmo, pero otro tema es en cuestión de interés- tampoco me parece tan grave y para algunos seguramente sea inexistente...

18:00 en Trece

'El escritor'

No es una de las películas más aplaudidas de Polanski -su comercialidad seguramente juega en su contra en este punto-, pero a mí siempre me ha intrigado ese juego que plantea entre sus personajes, sabiendo exprimir un guion que tampoco era muy allá.

22:10 en Paramount

