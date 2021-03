Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (19-21 de marzo): 'Kingsman: El círculo de oro', 'El señor de los anillos: El retorno del rey' y más

Ha llegado el momento de nuestro tradicional repaso al mejor cine que podéis ver gratis en la televisión española de alcance nacional este fin de semana del 19 al 21 de noviembre. En esta ocasión son 11 los títulos elegidos. Os recuerdo que es una selección personal donde no entran las cintas que no haya visto, tenga demasiado olvidadas o ya hayan estado presentes en un artículo similar durante los últimos tres meses, pero no dudéis en recomendar a través de los comentarios aquellas que creáis que merezcan la pena y no estén presentes aquí. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

Viernes 19 de marzo

'Kingsman: El círculo de oro'

Algo inferior a su predecesora porque el guion tiene ciertos desequilibrios, pero dentro de las películas de acción con tendencia al exceso que nos ha dado Hollywood durante los últimos años, sigue siendo un gran pasatiempo y con algunas escenas tan memorables como los mejores momentos de la primera.

22:00 en Cuatro

'Blade Runner'

Una de las películas de ciencia ficción más aclamadas de todos los tiempos. No tanto en su estreno como después, convirtiéndose rápidamente en una película de culto. Desde su inconfundible trabajo de adaptación hasta su exploración de la figura del replicante, sin olvidarnos de la imprescindible presencia de Harrison Ford. Habrá quien pueda encontrarla algo pesada, pero lo más probable es que acabes fascinado.

23:30 en Trece

Sábado 20 de marzo

'Shrek' y 'Shrek 2'

El ogro verde acabó un tanto desgastado por el abuso del personaje realizado por Dreamworks, pero sus dos primeras entregas siguen siendo muy destacables. La primera por desmontar los esquemas habituales de este tipo de relatos y por su característico humor, con la segunda optando por potenciar su lado más ligero y fulminante. Ya las siguientes entregas...

15:15 (primera entrega), 16:45 (segunda parte) en Neox

'El señor de los anillos: El retorno del rey'

Un gran cierre para la gigantesca trilogía de Peter Jackson. Es verdad que se acaba alargando un poco más de la cuenta con tantos finales, pero se le perdona por servir para dar cierre a la historia de esos personajes que tan bien supo vendernos antes.

15:30 en laSexta

'Cómo entrenar a tu dragón 2'

No es tan buena como la fabulosa primera entrega y sus (pequeños) problemas se hacen más evidentes con las revisiones, pero sigue siendo una aventura de primera que sabe moverse entre lo entrañable y lo emocionante, con una animación de primera y una banda sonora estupenda.

21:20 en Disney Channel

Domingo 21 de marzo

'El hombre sin sombra'

No es uno de los títulos más recordados de Paul Verhoeven porque a su manera tuvo que ofrecer una visión más domesticada de lo habitual, siendo quizá un poco convencional de más en su tramo final. Eso no quita para que tenga muchísima más mala baba y violencia que cualquier superproducción de los últimos años, un sólido reparto y un gran acabado visual para la época.

15:45 en Neox

'U-571'

Es una lástima lo olvidado que está el cine de Jonathan Mostow y las pocas oportunidades que ha tenido realmente en Hollywood. Aquí nos regaló una notable película de submarinos que potencia la suspense y la acción sin pecar de una excesiva superficialidad. Dirigida con gran solvencia y con un reparto de lo más atractivo, os recomiendo darle una oportunidad si la dejasteis pasar por alto en su momento.

17:30 en Cuatro

'Gangs of New York'

Por culpa de Harvey Weinstein nos quedamos sin llegar a ver la película como realmente la quería Martin Scorsese -aunque el propio cineasta defendió después esta versión como la suya-, pero pese a ello se trata de un épico drama histórico en el que sobresale con luz propia un espléndido Daniel Day-Lewis, pero hay mucho más para disfrutar en ella.

22:05 en Paramount

'The Equalizer 2'

Una estupenda secuela que recupera al personaje interpretado por Denzel Washington para plantearle una misión diferente. Personalmente, creo que solamente por su sobresaliente último acto, ya merece la pena echarle un vistazo, pero es que hasta entonces también estaba siendo un pasatiempo de lo más cumplidor.

22:05 en La 1

'Pulp Fiction'

Seguramente no quede nada que decir sobre la película que disparó la popularidad de Quentin Tarantino, quien aquí afianzó su estilo en una de las obras cinematográficas más emblemáticas de los años 90. Claro que ayuda tener ese reparto, pero es que aquí todo está muy bien engrasado para potenciar las virtudes de su cine.

01:00 en Paramount

