Las 11 mejores series y películas de anime de 2019

Continuamos en Espinof con nuestro repaso a lo mejor que nos ha dejado este 2019, en esta ocasión con el anime.

Y es que este ha sido un año en el que la industria de animación japonesa ha estado copada por sonados regresos de algunas de las series más populares de los últimos tiempos, como 'One-Punch Man' o 'Ataque a los titanes', y también por la búsqueda de nueva savia en adaptaciones de populares mangas como 'Dr. Stone', 'The Promised Neverland' o 'Kimetsu no Yaiba' o en soberbios originales como 'Carole & Tuesday'.

También 2019 ha sido un año en el anime se ha visto en pantalla grande, con estrenos tan sonados como 'El tiempo contigo', la nueva película de Makoto Shinkai (que no verás en esta lista), el regreso de Keiichi Hara con 'The Wonderland' o la excelente reflexión de madurez que es 'Mirai, mi hermana pequeña'.

A continuación, y a título personal, las 11 mejores series y películas de anime que han visto la luz en 2019. Aunque no están todas las que son, son todas las que están:

'Beastars'

Ambientada en un peculiar mundo de animales antropomórficos, 'Beastars' entremezcla el drama de instituto -uno de los géneros más habituales del anime en televisión- y ciencia-ficción para, de manera similar a 'Crudo' pero a un nivel mucho más laxo, relatar la dureza de la adolescencia. Así, la pubertad encuentra su más explícito símbolo en la distinción entre carnívoros y herbívoros y la consiguiente necesidad de que los animales de este particular mundo controlen sus instintos más primarios.

'Carole & Tuesday'

Shin'ichiro Watanabe vuelve a las andadas con un anime en el que una de sus obsesiones más destacadas, la música, es la auténtica protagonista. Y es que 'Carole & Tuesday' no sólo homenajea a algunos de los hitos musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como ya hiciera 'Cowboy Bebop', sino que también reflexiona sobre la robotización de la creación o el hermetismo y la complejidad en el ámbito cultural de la actualidad mediante una distopía marciana con dos encantadoras protagonistas.

'Dr. Stone'

La ciencia-ficción sirve a 'Dr. Stone' como excusa para su peculiar vocación: el aprendizaje científico. Todo comienza con toda la humanidad petrificada de forma repentina hasta que Senku, un joven brillante, despierte varios miles de años después decidido a reconstruir la civilización a través del conocimiento científico y técnico. Algo que no provoca la ausencia de tensión en este particular anime a medio camino entre el survival y lo didáctico.

Crítica de 'Dr. Stone' en Xataka Ciencia

'Dororo'

La nueva adaptación de uno de los clásicos de Osamu Tezuka recupera el espíritu de la obra original pero actualizando y estilizando el diseño de personajes de forma similar a la peculiar 'Metrópolis' de Rintaro. Con el sello Tezuka pero un estilo diferenciador en el que destaca una animación fluida y dinámica en las escenas de acción, 'Dororo' recuerda la vigencia de sus postulados originales más de 50 años después de su publicación.

'Her blue sky'

Con Tatsuyuki Nagai y Mari Okada a la cabeza, dupla responsable de 'Anohana' o 'El himno del corazón', 'Her Blue Sky' narra la historia de Akane, una joven huérfana que cuida de su hermana y que se encuentra, al mismo tiempo, con dos versiones de su ex-novio: el Shinnosuke que actuará en un festival de música y su versión adolescente que ha viajado en el tiempo. Con trazas que podrían recordar a 'Your Name', la cinta se aleja del tono más festivo de la obra de Shinkai para narrar un slice of life lleno de ternura y personajes rotos que buscan encontrar su lugar.

'Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind'

La que es la quinta temporada 'Jojo's Bizarre Adventure' se adentra en un terreno sagrado en lo cinematográfico: la mafia. Con el particular tratamiento de Araki a la hora de abordar los géneros, esta nueva saga tiene lugar en Italia y sigue aclarando los funcionamientos de las particulares herramientas de los personajes de 'Jojo' al tiempo que repasa y reinventa con soltura la solemnidad habitual del cine de gangsters en busca del tono único de la serie.

'Mirai, mi hermana pequeña'

La obra de madurez de Mamoru Hosoda es una película en busca de conciliación: entre la familia, el tiempo, la paternidad, el trabajo doméstico, el cuidado, lo rural, la ciudad, el pasado o la historia reciente de Japón. Pero la corresponsabilidad no es el único punto destacado de 'Mirai, mi hermana pequeña', con diferentes estilos de animación -tradicional, CGI o animación por recortes- que, al igual que la imaginación infantil, rebosan por toda la película.

Crítica de 'Mirai, mi hermana pequeña' en Espinof

'Mob Psycho 100 II'

La segunda temporada del anime basado en el manga de ONE es una propuesta con una factura visual impecable donde el trazo nervioso y la tosquedad repentina en una animación que pierde fluidez se desvelan como decisiones estéticas que favorecen a la acción con un sello personalísimo. Todo esto bajo el tono de comedia de una serie que ya destacaba por su particular comicidad y la distancia irónica frente a los códigos habituales del anime y sus particulares arcos de evolución.

'Los niños del mar'

Tras su paso por la franquicia 'Doraemon', Ayumu Watanabe dirige la adaptación del manga homónimo de Daisuke Igarashi, 'Los niños del mar', contando además con Joe Hisaishi a la batuta. Una cinta, la de Watanabe, en la que su deliciosa factura visual y su delicada y atrevida animación -que bien podría recordar, a ratos, a experimentos tan particulares como 'Belladonna of Sadness'- es la protagonista indiscutible.

'One Piece'

Bien es cierto que 'One Piece' lleva en emisión la friolera de 20 años. Eso sí, con motivo del aniversario de una de las grandes obras de la cultura popular japonesa y coincidiendo con la llegada de los personajes a Wano, uno de los arcos finales de la historia planteada por Eichiro Oda, ha habido una significativa modernización de la franquicia en el apartado visual al reducir el uso de animación de imagen fija, aumentar más si cabe la paleta de color y desdibujar los fondos y diseños y personajes de segundos y terceros planos. Todas ellas decisiones que han terminado siendo aciertos rotundos para una historia que pedía a gritos algo nuevo y que ha tenido que esperar a 2019 para recibirlo.

'The Promised Neverland'

'The Promised Neverland' adelanta, desde su inicio, cierta connotación bíblica en lo que se refiere a la huida y búsqueda de libertad en una tierra prometida. Es el caso de sus protagonistas, varios jóvenes de grandes capacidades físicas e intelectuales que descubrirán un horrible secreto del lugar en el que viven y decidirán planear una huida imposible que se convertirá en una frenética partida de ajedrez.