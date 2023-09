Las 11 películas (y una serie) que más ganas tenemos de ver en el Festival de San Sebastián 2023

Queda un día para que Donosti, una de las ciudades más bonitas de España (dejémoslo así para no crear polémicas absurdas), se convierta en el centro del mudo del cine durante una semana. Puede que el Zinemaldia no sea tan reconocido internacionalmente como Cannes, Venecia o Toronto, pero sigue siendo un festival de clase A al alcance de nuestra mano. Y un año más, claro, teníamos que estar ahí cubriéndolo.

Y ante la gran cantidad de películas y de secciones disponibles, lo difícil es que no salgamos de allí tan abrumados como (aún más) enamorados del cine. Ante el ruido de los estrenos más machacones y las secuelas sin fin, personalmente me tranquiliza ver que cineastas de élite continúan con su carrera sin que nadie les tosa mientras van naciendo otros que aseguran el futuro del séptimo arte. De entre toda la marabunta cinéfila que se nos viene encima, hemos sacado las 11 películas más interesantes además de una serie de regalo. Los tiempos están, definitivamente, cambiando, pero el buen cine permanece.

'El chico y la garza'

Dirección: Hayao Miyazaki. Reparto: Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibazaki, Aimyon

El mayor bombazo de San Sebastián este año es haberse asegurado el estreno europeo de lo nuevo (que no último, según ha asegurado el director) de Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli. Desde 2013 llevábamos sin ver una nueva obra suya y es de agradecer que tras el fracaso a todos los niveles de 'Earwig y la bruja' haya vuelto para poner en orden el estudio y mantener su buen nombre. Los que la han visto la califican ya de "obra maestra", y lo bueno es que no habrá que esperar mucho para el estreno en salas: será el 27 de octubre.

'Un amor'

Dirección: Isabel Coixet. Reparto: Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson

La novela de Sara Mesa sobre una chica que se va al campo a vivir por motivos desconocidos y acaba aceptando tener relaciones sexuales a cambio de una chapuza en el techo de su casa se parece, sobre el papel (literalmente), más a 'Suro' que a 'Verano 1993'. El ambiente mezcla de agobio, autoanálisis y lascivia rural le da un toque de lo más malvado y extenuante que, si Isabel Coixet ha logrado llevar a buen puerto, puede esconder uno de los grandes bombazos patrios del año. Se estrenará en España el 10 de noviembre.

'The royal hotel'

Dirección: Kitty Green. Reparto: Julia Garner, Jessica Henwick, Toby Wallace, Hugo Weaving, Ursula Yovich, Daniel Henshall

Después de 'The assistant', Kitty Green podría dirigir la adaptación de su lista de la compra y seguiría queriéndola ver con interés. En 'The royal hotel' sigue a dos mochileras que acaban atrapadas en un infierno australiano del que no saben cómo salir. Con el buen ojo de la directora y nombres como Hugo Weaving o Julia Garner en el reparto, lo raro sería que la peripecia saliera mal. Presión a tope en un lugar recóndito. Perfecta para una sección oficial que suele correr el peligro de caer en el anquilosamiento.

'La mesías'

Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Reparto: Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla

La progresión artística de Los Javis (de 'Paquita Salas' a 'Veneno' pasando por 'La llamada') hace que estemos muy atentos a lo que sean capaces de hacer con un argumento que coge de base a las Flos Mariae para hacer un inesperado drama de niños abandonados por una madre que se cree la mesías en la Tierra, un padrastro ultrareligioso y una adolescencia sobrecogedora. Me sigue fascinando que después de 'Mask Singer' los Javis llegaran a casa y decidieran escribir algo tan lejano a todo lo que han hecho hasta ahora. ¿Les habrá salido bien la jugada? Los dos primeros capítulos se estrenarán en Movistar+ el 11 de octubre, así que no esperaremos demasiado.

'Past lives (Vidas pasadas)'

Dirección: Celine Song. Reparto: Greta Lee, Yoo Tae-o, John Magaro

Todo el que la ha visto afirma que es una de las películas más grandes no ya del año, sino de la década: un amor imposible que se narra desde la infancia hasta la madurez y en la que la calidez de su dirección se entremezcla con la sutileza de los silencios, unas frases arrancadas al tiempo y una melancolía que sobrevuela toda la cinta. A24 suele ser sinónimo de calidad, y no puedo evitar morderme las uñas esperando una lección de cine a la altura. Llegará a los cines españoles pronto, por suerte: el 3 de noviembre.

'La zona de interés'

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth

La ganadora del Gran Premio del Festival de Cannes y del FIPRESCI también se proyectará en Donosti. El argumento, desde luego, promete: una familia alemana afincada en Auschwitz que se esfuerza en tener la vida perfecta. Solo hay una cosa que quizá se lo impida: el campo de concentración que tienen justo al lado y del que el cabeza de familia es el director. Los que ya la han visto dicen que es escalofriante e increíble a todos los niveles. Para esta hará falta paciencia: su estreno oficial está marcado el 19 de enero.

'El mal no existe'

Dirección: Ryusuke Hamaguchi. Reparto: Hitoshi Omika, Ayaka Shibutani, Ryuji Kosaka, Rei Nishikawa

Después de fascinar hace dos años siendo capaz de filmar dos maravillas como 'Drive my car' y 'La ruleta de la fortuna y la fantasía', Hamaguchi vuelve a San Sebastián con todas las miradas puestas en él tras su presencia en los Óscar. Por lo que dicen los que la vieron en Venecia, 'El mal no existe' tiene un ritmo más pausado que las anteriores películas del director pero encapsula a la perfección la violencia y el duelo intrínseco entre el hombre y la naturaleza cuando en un pueblo tradicional cerca de Tokyo deciden instalar un camping para turistas. Se estrenará el 20 de octubre en nuestro país.

'Anatomía de una caída'

Dirección: Justine Triet. Reparto: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis

La ganadora de la Palma de Oro en Cannes es una película en la que un niño ciego es el único testigo de la muerte de su padre que puede exculparla en el juicio. Por lo que dicen los afortunados que la vieron allí, es uno de los mejores dramas legales de los últimos tiempos y una película que durante dos horas y media no te suelta del brazo en ningún momento hasta llegar a un final increíble. Y además, sale un perro guapísimo. Qué más se puede pedir. Será el 6 de diciembre cuando pueda verse en nuestros cines.

'Monstruo'

Dirección: Hirokazu Koreeda. Reparto: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi, Yuko Tanaka

Después de decepcionarme un poco con 'Broker', Koreeda parece que vuelve a sorprender con una historia que, apoyándose en una narrativa fragmentada, cuenta una historia de supuesto bullying en 'Monstruo' que va mucho más allá. Para ello, muestra todas las caras de un problema que culminan en la verdad, al estilo 'Rashomon' o, salvando las distancias y el tiempo, 'El último duelo'. Con este cineasta siempre hay ganas de saber qué esconde bajo la chistera. El estreno, por cierto, es el mismo viernes 29 de septiembre, con el festival a punto de terminar. ¡Poco se han esperado!

'Fallen leaves'

Dirección: Aki Kaurismaki. Reparto: Alma Poysti, Jussi Vatanen

Una trabajadora de supermercado y un alcohólico se encuentran por casualidad en Helsinki y acaban enamorándose. Kaurismaki siempre es un cineasta interesante capaz de dar la vuelta a la tortilla incluso a las situaciones que puedan caer en lo típico. Ganó el Premio del Juado en Cannes y será la propuesta finlandesa para el Óscar. No es para menos: esta continuación de su serie sobre el proletariado ha recibido unas críticas brutales que la comparan con 'Breve encuentro' y 'Luces de la ciudad'. Mayores piropos son difíciles de encontrar.

'La sociedad de la nieve'

Dirección: J.A Bayona. Reparto: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Vegezzi, Esteban Kukuriczka

La elegida de España para representar al país en los Óscar es una propuesta que ya se había llevado antes a la gran pantalla (en la inmortal '¡Viven!') pero nunca con un tono tan terrorífico como el que propone Bayona en 'La sociedad de la nieve', en el que 29 supervivientes de un accidente de avión tendrán que caer en "medidas extremas" para salvarse. Eso es lo que dice la sinopsis, pero tú y yo sabemos cuáles son esas medidas y que son, definitivamente, extremas. La película llegará seguramente a cines pero después se estrenará en Netflix, aún sin fecha concreta.

'Mother, couch'

Dirección: Niclas Larsson. Reparto: Taylor Russell, Ewan McGregor, Ellen Burstyn

Permitidme la boutade de meter aquí una película de la sección Nuevos Directores, pero no puedo resistirme al argumento, en el que tres hermanos acaban uniéndose para tratar de sacar a su madre del sofá de una tienda de muebles del que se niega a levantarse. Por lo que cuentan tiene más que ver con 'Beau tiene miedo' que con un cine surrealista amable: mi atención la ha captado desde el primer minuto.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023