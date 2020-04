12 casas de película donde pasar el encierro que son mejores que las nuestras

En países como España llevamos ya un buen tiempo recluidos por el coronavirus así que, ¿por qué no fantasear con la idea de pasar estos días en los mejores casoplones del cine? Hemos seleccionado 12, cada uno por diferentes razones.

Posiblemente, a estas alturas ya conozcas al dedillo todos los rincones de tu vivienda, desde tu habitual sitio en el sofá hasta esa esquina olvidada a la que no llega ni la escoba. Si estás harto de ver las mismas cuatro paredes y no quieres ni pensar en el día en que terminará todo esto, te invitamos a imaginar una cosa: pasar esta cuarentena en una casa de película. Una casa como alguna de las siguientes:

El chalet de 'Parásitos'

Sin "parásitos", claro. Pero pensad por un momento en pasar todo este tiempo en semejante chalet, en ese salón minimalista, con cocina abierta y ventanal al jardín.

La casa de la multipremiada cinta de Bong Joon-Ho tiene hasta un búnker escondido, por si las cosas a partir de ahora van a peor... ¡ideal para catastrofistas y conspiracionistas! La única mala noticia es que la casa de 'Parásitos' no existe: es un increíble plató que se construyó solo para rodar la película.

Crítica de 'Parásitos' en Espinof

La casa de Elio en 'Call Me By Your Name'

Una cuarentena en una antigua mansión de la Lombardía, al sol, con infinidad de libros y un jardín lleno de melocotoneros, no parece mal plan. Y oye, aunque visitar esa región del norte de Italia no es la mejor idea ahora mismo y, definitivamente, no es temporada de melocotones, soñar es gratis.

Si la reclusión nos hubiese pillado en verano y el país alpino no fuese uno de los más afectados por el Covid-19, ni nos lo pensaríamos. A diferencia de la de 'Parásitos', esta casa sí existe, está en Cremona, fue construida en el siglo XVI, y está a la venta en Idealista por 1.700.000 euros.

Crítica de 'Call me by your name' en Espinof

La mansión 'high-tech' de Tony Stark en 'Iron Man'

La mansión californiana Razor House ha sido una de las transacciones inmobiliarias más caras de la historia: el año pasado se vendió por unos 23 millones de euros. Su fachada puede verse en las tres entregas de la saga 'Iron Man', aunque tras la última fue destruida (oops, spoiler), pero el interior es un decorado. La vivienda de Tony Stark es la casa ideal para encerrarse sin fecha de salida. Es gigante y está llena de aparatejos con los que, desde luego, nadie se aburriría.

Crítica de 'Iron Man' en Espinof

El palacete 'creepy' de 'Rocky Horror Picture Show'

¿Una mansión con servicio doméstico (vale, son alienígenas procedentes de Transexual, Transilvania, pero es servicio doméstico al fin y al cabo), fiesta continua y hasta una habitación más o menos médica donde puede aislarse algún posible contagiado?

¡Pero cómo no va a ser una de nuestras viviendas favoritas para pasar una cuarentena! Si, además, añadimos que tiene sala de cine propia con la mismísima antena de la RKO, nos aislaríamos de cabeza junto a Frank'n'Furter y compañía.

La mansión-búnker de 'Ex Machina'

La enorme pero claustrofóbica casa del científico Nathan Bateman (Oscar Isaac) está en Noruega y en realidad es el lujoso hotel Juvet Landscape.

La idea de pasar unos días (muchos) enclaustrado en un refugio futurista, totalmente informatizado y perdido en mitad de la nada no es como para dejarla de lado... y si, además, tienes personal a tu servicio, aunque sean androides, pues el tema va sumando puntos. Eso sí, si empieza a haber apagones y comienzan a suceder cosas raras, sal de ahí.

Crítica de 'Ex Machina' en Espinof

La casa en medio del bosque de los Cullen en 'Crepúsculo'

El que en la gran pantalla fuera el hogar de la familia Cullen, los vampiros más luminiscentes del cine, la mansión Hoke House existe, está en Portland y su dueño es el jefe de diseño de Nike (puedes verla por dentro aquí).

Este casoplón de madera y hormigón se encuentra situado en pleno bosque, sin nadie alrededor, así que si alguien puede recluirse aquí para pasar el virus, se libra de contagiarse sí o sí.

Crítica de 'Crepúsculo' en Espinof

El pisazo en Manhattan de Patrick Bateman en 'American Psycho'

Si en lugar de mansiones perdidas, alguien prefiere encerrarse a cal y canto en un apartamento de lujo de la Gran Manzana hasta que todo se calme, nada mejor que el de Patrick Bateman (Christian Bale) en 'American Psycho'.

Muy minimalista, como todo a finales de los 90 y principios de los 2000, a este pisito no le falta ni un telescopio en la ventana para cotillear qué hacen tus vecinos, también encerrados. Si quieres verlo más a fondo y moverte por él a tus anchas, tienes una visita virtual aquí.

Crítica de 'American Psycho' en Espinof

El chalet donde se celebra el fiestón de 'El guateque'

Para pasar una cuarentena de lo más entretenida, imagina hacerlo en la casa de 'El guateque', con un Peter Sellers provocando un desternillante caos a su paso, litros de champán en cada esquina y ¡hasta elefantes! Eso sí, si la cosa se va de madre, ten por seguro que, en vez de la policía, directamente se presentarán los tanques del ejército. Yo me lo pensaría.

Crítica de 'El guateque' en Espinof

La mansión de 'Un hombre soltero'

Encerrarse sin fecha de salida en una casa de madera y cristal con decorados diseñados por Tom Ford debe ser el sueño de cualquier amante de la moda... En esta mansión (que en la vida real existe, al menos su fachada, y está a 15 minutos en coche del centro de Los Ángeles) la tranquilidad está asegurada, y las siestas en ese sofá semicircular son el mejor reclamo para cerrar la puerta con siete llaves y no querer pisar la calle.

Crítica de 'Un hombre soltero' en Espinof

La casa a prueba de ladrones de 'Solo en casa'

En una zona residencial de las afueras de Chicago se encuentra el que en 'Solo en casa' es el hogar de los McCallister, donde Kevin (Macaulay Cukin) tiene que pasar la Navidad sin compañía.

Esta vivienda real, que desde entonces ya ha sido reformada y que en la peli llenaba de trampas y a prueba de 'home invasion', resulta ideal para atrincherarte durante estos días comiendo pizza. La única pega es que nadie llamará al timbre y no podrás decir eso de “quédate con el cambio, sabandija asquerosa”.

Crítica de 'Solo en casa' en Espinof

El apartamento en Montmartre de 'Amélie'

No es una espectacular mansión high-tech, ni un chaletazo con piscina, pero el de 'Amélie' es un pisito parisino con doble ración de monería: por un lado, por culpa de sus cuadros de animaletes parlanchines, y por otro, porque puedes descubrir tras algún rodapié una caja antigua llena de secretos y estar entretenido tirando del hilo buena parte de la cuarentena.

El pisazo de Mario Casas en 'Hogar'

Como dice el thriller de los hermanos Pastor, sería "la casa que te mereces". Imaginad este encierro en un piso como ese, situado en una lujosa zona residencial a las afueras de Barcelona, con un ventanal XXL iluminando el salón (de dimensiones épicas, igualmente) y todas las comodidades. Nos quedaríamos con todo, menos con el conserje turbio y con el antiguo inquilino. Ya sabéis por qué.

Crítica de 'Hogar' en Espinof