Las 17 mejores películas cortas de menos de hora y media que se pueden ver ahora en Netflix, Amazon, Filmin o HBO

Como decía Joaquín Reyes en 'Sobredosis de amor', el estupendo episodio meta-culebrón de la segunda temporada de 'Capítulo 0', "solo tenemos una vida". Esos minutos hay que aprovecharlos, así que mejor con una película corta. Veamos qué nos ofrecen las distintas plataformas que tenemos a nuestro alcance.

Lo bueno, si breve, programa doble

¿Para qué vamos a ponernos una película de cuatro horas si en ese tiempo tal vez podamos saldar deudas más breves y posiblemente más interesantes que un largometraje que exige un día de dedicación? Buceando entre algunas de nuestras plataformas hemos encontrado un buen puñado de títulos muy atractivos.

Clásicos de todo tipo, género y condición nos esperan en estos días de navidades extrañas en los que con un poco de suerte tengas un poco más de tiempo. Y ya puestos, qué mejor que aprovecharlo viendo cuantas más, mejor.

Filmin

La plataforma española por antonomasia tiene incluso hasta la etiqueta de "películas cortas" para facilitar la búsqueda, pero ya estoy yo aquí para ofrecerte una pequeña selección llena del buen gusto que me caracteriza siempre.

La Reina de los Lagartos (63 minutos)

El kaiju como plantilla para una comedia romántica inimaginable a través de la más baja fidelidad posible.

Llena de aciertos, errores y mucho valor, lógicamente, no será del agrado de todos. Y probad mi gazpacho, que lo acabo de hacer y me ha salido riquísimo. Eso sí: hasta el día 11 no estará disponible. Si es lo que te pide el cuerpo la que sí tienes es 'Dispongo de barcos', de Juan Cavestany, que dura 67 minutos que ni son minutos ni nada.

Guardianes del futuro (73 minutos)

El 'Terminator' en B es una alucinante epopeya de ciencia ficción que sustituye los ingenios visuales por un guión delirante que hace aguas por todos lados pero que al mismo tiempo resulta encantadoramente irresistible. La ciencia ficción que lo petó en los ochenta resumidos en 73 minutos de "es que me la suda todo"

Negociador (79 minutos)

A poco que uno tira de hemeroteca (AKA Wikipedia), verá la sangre de sus venas congelada ante la radiografía, espectacular y cínica, que Cobeaga se saca de la manga con 'Negociador'.

Como viene siendo habitual en el cineasta vasco, el secreto de la película es poner los pies de los personajes en nuestro mismo suelo y luego colocarles unas pantuflas. Aunque en esta ocasión la risa va por barrios. El miedo también. Se habló demasiado de 'Foxcatcher' y muy poco de 'Negociador', la mejor película de Borja Cobeaga.

Vampyr (70 minutos)

Los 70 minutos que emocionaron a Hitchcock. Una de las mejores y más populares películas de Carl Theodor Dreyer. Una película inquietante con una puesta en escena portentosa que supuso un fracaso importante en la carrera del cineasta, que venía de triunfar con 'La pasión de Juana de Arco' y este traspiés (de ahí que haya que reincidir en su importancia) provocó un parón de una década en la carrera del cineasta danés.

Netflix

La plataforma favorita del mundo no se queda atrás a la hora de ofrecer largometrajes no tan largos. Entre comedias (más o menos) clásicas y alguna adquisición importante, las ofertas son bastante aceptables.

No es otra estúpida película americana (89 minutos)

Es posible que la recuerdes muy divertida, pero es que también es muy, muy buena. De hecho, es un spoof a la altura del mismísimo 'Aterriza como puedas'. Una entre un millón.

Macarra, marrana, desternillante y con un amor y un respeto por el punto de partida que emociona. Tres palabras: Harry Dean Stadium.

Creep (77 minutos)

A veces es muy difícil diferenciar una estupenda comedia negra de un film de terror del montón. Duplass roba la película, como siempre, y el punto de vista -y de partida- esquiva hábilmente la sobredosis de propuestas idénticas. Apenas sobrepasa la hora y cuarto y eso ya merece toda tu atención. Terminarás viendo la secuela, porque además es mejor película.

La perfección (90 minutos)

Cambias lo demente, depravado y degenerado de todo lo que pueda hacer Brian De Palma por desvergonzado, desnortado y desequilibrado y tienes un thriller de terror del director de 'Matador'. Un imponente recital en directo de género puro y directo al mentón. Cachondísima.

Coffee & Kareem

'Coffee & Kareem' logra que durante algo menos de noventa minutos nos olvidemos de todo con una comedia con todos los chistes y personajes en su sitio. Del capitán Walter Hill de mi querido David Alan Grier a la Taylor Swift pasada de coca que borda Betty Gilpin, pasando por tooooooooda esa banda de esbirros gañanes, el director de 'Stuber Express' se apoya en el divertidísimo primer guión de Shane Mack para ofrecer una hilarante buddy movie de aire retro.

HBO

La casa de las series más reputadas también tiene un hueco en su almacén donde reposan películas para ver en un momento. Veamos qué ofrece la plataforma de 'Juego de tronos'.

Teen Titans Go! La película (80 minutos)

A la espera de la llegada de James Gunn a la casa, tal vez estemos ante la mejor película del Universo DC. Y si no lo es, al menos es la más divertida. No cabe un superhéroe más en esta maravillosa meta-propuesta que da en el clavo metiendo el dedo en la llaga de la división cinematográfica de la compañía. De hecho parece que nadie en Warner haya visto la película, porque los toquecitos de atención van desfilando uno detrás de otro.

Jonah Hex (78 minutos)

Esta macarrada de los autores de las dos espléndidas películas de 'Crank' salió mucho más redonda que su intento por resucitar al Ghost Rider. Breve, con musicote de Mastodon y con un reparto que se deja llevar, 'Jonah Hex' es esa película de DC que ha sufrido, al igual que 'Green Lantern', un aplastamiento automático inamovible. Tanto que incluso el protagonista de aquella tiene que renegar de ella cada vez que puede para que los niños sigan pensando que tienen razón.

Duplex 85 mins

Más de quince años después, 'Dúplex' todavía es la última película dirigida por Danny DeVito. Breve comedia negra (no podía ser de otro modo) directa al grano, sin medias tintas. Un constante toma y daca a velocidad de cartoon con tonos de 'Ladykillers' en forma de cura de humildad para los que aún no saben de qué va esto de la comedia.

Lo que hacemos en las sombras (81 minutos)

Resucitada por la extraordinaria serie de televisión, y al igual que en ella, llama la atención la elegancia con que se ha rodado, a pesar del formato, y unos efectos especiales asombrosos. Aunque hay algo que afortunadamente se ha perdido en la serie: lo profundamente triste que es. Por eso la serie es mejor.

Amazon

Adelantando posiciones con sus adquisiciones de las últimas semanas, la plataforma ha ido añadiendo a su fondo alguna que otra joya cortita a descubrir.

El Dictador (83 minutos)

La película que más ha dividido a los seguidores de Cohen aparcaba la realidad para jugar con una ficción rocambolesca no exenta del regusto por la situación de pez fuera del agua habitual en el creador de 'Borat' o 'Bruno'.

Gretel & Hansel (87 minutos)

La mejor película de un Perkins que necesita diferentes formatos para demostrar su inquietud de ideas. El prólogo, bonito, abusa de la voz en off por mucho que nos estén contando un cuento.

Ya desde ahí nos recuerda que Jodorowsky componía de fábula (je) y tardará un rato en demostrar personalidad, pero todo llega a tiempo. En conjunto pesa más lo bueno que lo menos bueno, y seguramente alguno de los momentos más bellos del año de terror que tenemos por delante estarán aquí.

La bruma (85 minutos)

Otro de esos estupendos recordatorios de la bestialidad inhumana que nos caracteriza a todos en situaciones límite. Género puro con aroma europeo que se deja ver gustosamente en parte por su escueta duración y ambiciones.

La autopsia de Jane Doe (86 minutos)

Todo lo que le pido a una peli de género está aquí. Atmósfera impoluta, reparto entregado, humor sutil y una historia que se va desplegando poco a poco aunque, demonios, puede que muestre sus cartas antes de tiempo.

Poca cosa que objetar cuando una peli de terror te hace sentir como si estuvieras en 1985. Una sorpresa constante.

Coherence (89 minutos)

Una de esas piruetas conceptuales que dan como resultado ciencia ficción de autor. Rompedora, inteligente, 'Coherence' es una película que transita por el género más puro hasta llegar a una resolución que nos dejará con el culo torcido. A pesar de su coherencia.