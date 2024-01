Las 4 mejores películas de fantasía y ciencia ficción de 2023 que fracasaron injustamente en cines y ya puedes ver en streaming

La atención de todos los cinéfilos se centra ya en las películas más esperadas de 2024, pero no por ello hay que olvidarse de lo que llegó a los cines el año pasado, en especial de aquellos títulos que fracasaron injustamente en salas. Hoy os traigo las 4 mejores películas de fantasía y ciencia ficción que pincharon en salas y que ya podéis ver en streaming.

Obviamente, en esta lista no están todas las que merecerían estar, pero se da el caso de que, por ejemplo, se quedan fuera 'The Creator' porque no se estrena en Disney+ hasta el próximo día 16 o 'Beau tiene miedo' porque no está disponible en streaming en nuestro país y ni siquiera hay fecha prevista de lanzamiento, pero ambos son títulos que también merecen ser recuperados tras sus respectivos batacazos en cines.

También os puede interesar echar un vistazo a nuestra lista de 4 de las mejores película de ciencia ficción de los últimos años disponibles en plataformas o a esta otra con 4 de las mejores películas de fantasía del siglo XXI que encontraréis en streaming. Y ojo también a este repaso a 11 estupendas películas de ciencia ficción de los años 90 que fracasaron de forma inmerecida en cines. Dicho esto, pasemos ya con las elegidas de hoy:

'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' ('Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves')

Dirección: Jonathan Goldstein y John Francis Daley. Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant

Quizá la mayor sorpresa del año fue esta nueva adaptación del famoso juego de rol que ofreció un entretenimiento de primer con una galería de personajes que dejaba con muchas ganas de verles en una nueva aventura. El fracaso de la película invita a pensar en que eso nunca sucederá, pero al menos siempre nos quedará una película que mereció mucha mejor suerte que la que tuvo en salas.

Crítica de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'

Puedes verla en SkyShowtime

'La puerta mágica' ('The Portable Door')

Dirección: Jeffrey Walker. Reparto: Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Rachel House, Chris Pang, Jessica De Gouw, Damon Herriman, Sam Neill, Christoph Waltz

Una aventura más propia de otra época en la que se llevaban más las películas marcadas por la ingenuidad, pero sin que eso suponga que sean propuestas que caigan directamente en lo estúpido. Con un llamativo reparto de secundarios, esta adaptación de la novela de Tom Holt se lanzó en streaming en la mayoría de países, pero en España sí pudo verse en cines y no se le hizo ni caso a una propuesta sencilla pero efectiva y tremendamente encantadora.

Crítica de 'La puerta mágica'

Puedes verla en Movistar+

'Indiana Jones y el Dial del Destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny')

Dirección: James Mangold. Reparto: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore

En un año repleto de decepciones en taquilla, la despedida de Harrison Ford como el arqueólogo más famoso de la historia del cine seguramente fue el mayor fracaso económico de todos. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es que se trata de una notable aventura con un arranque vigoroso y un final de lo más atrevido. Entre medias quizá se nota un poco que el actor ya no está para estos trotes, pero también entonces logra ser un productor entretenido y claramente superior a 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal'.

Crítica de 'Indiana Jones y el Dial del Destino'

Puedes verla en Disney+

'Flash'

Dirección: Andy Muschietti. Reparto: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Michael Keaton

Una película que estaba sentenciada pese al fuerte apoyo publicitario que tuvo por parte de Warner -el mismo que ha brillado por su ausencia en el caso de 'Aquaman 2'-, ya que estaba muy marcada por la justificada mala prensa alrededor de Ezra Miller y por el anuncio de que el DCEU llegaba su fin. A la hora de la verdad fue lo mejor que DC nos dio el año pasado, ya que ofreció un gran entretenimiento que además también sabe brillar en lo emocional -muy buena la escena de la despedida de Barry- cuando se lo propone.

Crítica de 'Flash'

Puedes verla en HBO Max

En Espinof: