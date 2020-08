Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (21-23 agosto): 'Gran Torino', 'Colossal' y más

Vuelve a ser viernes y eso en Espinof equivale a un repaso al cine más destacado que se emite en la televisión nacional española en abierto durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto de 2020. Hoy os traigo las que considero que son las nueve mejores películas que podréis disfrutar de forma gratuita.

Como sucede siempre, se trata de una selección personal en la que no hay cabida para aquellos títulos que no haya visto o tenga demasiado olvidadas como para poder recomendarlas en condiciones -caso de 'Los siete magníficos', el domingo a las 22:15 en Trece-. Además, las películas que han aparecido en un post similar durante las últimas tres semanas también se quedan fuera. Que se curren un poco más la programación.

VIERNES 21 DE AGOSTO

'Colossal'

Una película notable de Nacho Vigalondo en la que hace uso de los monstruos gigantes a la japonesa para realmente explorar el mundo de las relaciones de pareja. A su manera, estamos ante una comedia romántica retorcida que se desvía de los lugares comunes del subgénero, contando además con un gran trabajo de sus dos protagonistas.

20:15 en Paramount

Crítica en Espinof

SÁBADO 22 DE AGOSTO

'La oveja Shaun: La película'

Una película que mantiene todo lo que hizo funcionar a la serie de televisión y lo amplía para ofrecernos una aventura para toda la familia tan divertida como entrañable y que logra mantener en todo momento nuestro interés pese a que la falta de diálogos podría haberse convertido en una desventaja importante en formato largo. Y si os gusta, la secuela es incluso mejor.

21:40 en Disney Channel

Crítica en Espinof

'Guardianes de la Galaxia, Vol. 2'

La primera entrega sigue siendo una de las mejores películas del universo Marvel y justo es reconocer que la segunda entrega no alcanza ese nivel. Sin embargo, James Gunn logra una cinta la mar de divertida en la que profundiza un poco más en la historia de sus personajes. Y nunca está de más contar con Kurt Russell...

21:40 en CLAN

Crítica en Espinof

'Infiltrados en la Universidad'

Las secuelas no le suelen sentar muy bien a las comedias, pero en este caso se optó por un humor autoconsciente que le permite ser incluso más divertida que su predecesora. Tiene además un ritmo mucho más vivo y no se os ocurra perderos los hilarantes títulos de crédito finales.

22:05 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Gran Torino'

Hubiese funcionado de maravilla como la última película de Clint Eastwood como actor, ya que en parte canalizaba la energía de su mítico Harry Callahan -aunque también había huellas de muchos otros títulos de su filmografía- pero en otros tiempos y con una edad ya más avanzada, por lo que la cercanía de la muerte también tiene su peso en la historia.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

'Vivir es fácil con los ojos cerrados'

Una película lúcida y entretenida sobre tres personajes que están intentando cumplir un sueño y al mismo tiempo encontrar su lugar en la vida. Para ello se utiliza una visita de John Lennon a España como excusa, optándose por un enfoque tierno pero no empalogoso, siendo vital la aportación de sus protagonistas, sobre todo un estupendo Javier Cámara.

23:35 en La 1

Crítica en Espinof

'Stargate, puerta a las estrellas'

Un blockbuster entretenido que presentó un universo con muchas posibilidades, el cual acabó dando pie a varios spin-offs televisivos. Aquí es cierto que no se exprime a fondo, pero sí sirve para dar pie a una película bien entretenida con el ritmo adecuado para que nos dejemos llevar y pasemos por alto sus debilidades.

0:05 en Paramount

Crítica en Espinof

DOMINGO 23 DE AGOSTO

'The Boxer'

Si bien no alcanza el nivel de 'Mi pie izquierdo' y 'En el nombre del padre', las colaboraciones previas entre el director Jim Sheridan y el actor Daniel-Day Lewis, eso no impide que 'The Boxer' sea una de las mejores películas que se ha hecho sobre el mundo del boxeo. Eso sí, también el peso del IRA en Irlanda y la historia de amor que comparte Lewis con Emily Watson también tienen bastante peso.

23:30 en La 1

'Malcolm X'

Una de las obras mayores de Spike Lee en la que aborda la figura de una de los afroamericanos que más huella han dejado en la historia de Estados Unidos. Es un repaso bastante completo y ágil pese a su abultada duración y Denzel Washington ofrece aquí una de las mejores interpretaciones de su carrera.

0:30 en Trece