Las siete mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (18-20 de junio): 'Parásitos', 'Cuando menos te lo esperas' y más

Otro fin de semana llega y eso en Espinof equivale a nuestro repaso a las mejores películas que pueden verse en abierto en un canal español de televisión de alcance nacional. Hoy he elegido 7 películas, siguiendo siempre mi criterio personal y dejando fuera aquellas cintas que no haya visto o que tenga tan olvidados que considere un poco injusto recomendarlas.

Viernes 18 de junio

'Los intocables de Eliot Ness'

Quizá la películas más querida por el gran público de Brian De Palma. Argumentos para ello tiene, desde escenas inolvidables hasta un reparto estupendamente elegido -¿Acaso hay algún Al Capone mejor que el interpretado aquí por Robert De Niro?-, pero quizá le falta esa chispa de genio que sí tienen otros títulos suyos con algo menos de repercusión popular, pero no por ello deja de ser estupenda.

22:10 en La 1

'La justiciera'

Olivia Wilde brilla en una película de justicieros urbanos que se desvía del camino habitual en este tipo de producciones para mostrar el lado más humano de la protagonista. Una propuesta convincente que sabe mostrar tanto el lado más implacable de su protagonista como el más vulnerable.

0:05 en Mega

Sábado 19 de mayo

'Huracán Carter'

Un biopic basado en la aclamada interpretación de Denzel Washington, sin duda lo mejor de la función, pero cometeríamos un error si pensáramos en ella como una de esas películas biográficas con poco o nada que rascar más allá de eso.

14:45 en Trece

'Cuando menos de lo esperas'

Una comedia romántica más madura de lo habitual en este subgénero, y no lo digo pensando solamente en la edad de sus dos principales protagonistas -y es que tanto Diane Keaton como Jack Nicholson ayudan a elevar aún más el material que tienen entre manos-. Es cierto que dura un poco de más, pero en líneas generales todo está bastante medido, sabe cómo ser divertida y mide muy bien el omnipresente recurso de la guerra de sexos.

22:10 en Antena 3

'Spotlight'

Una notable película que ofrece una visión algo idealizada pero muy solvente del periodismo acercándose a un potente caso real. Con un reparto repleto de rostros conocidos pero sin hacer concesión alguna para su lucimiento, sí que creo que el Óscar le venía un poco grande.

22:45 en Divinity

Domingo 20 de mayo

'Parásitos'

Bien poco ha tardado en estrenarse en abierto la aclamada película de Bong Joon-ho en la que el cineasta realiza un preciso trabajo de puesta en escena, clave para que este thriller repleto de sorpresas y giros saque todo el partido posible a lo que propone. Ojo también al gran trabajo de su reparto.

22:05 en La 1

'El curioso caso de Benjamin Button'

Probablemente la película más académica de David Fincher, a priori un aparente vehículo para intentar triunfar en los premios de la Academia de Hollywood, aunque finalmente se tuvo que contentar con varios galardones técnicos. Que eso no engañe, ya que es un drama muy poderoso estupendamente dirigido que no cae en los errores habituales de este tipo de producciones.

0:10 en La 1

