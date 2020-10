Todos los estrenos de Movistar+ en noviembre 2020: 'Nasdrovia', 'El hombre invisible', vuelve 'El joven Sheldon' y más

A poco más de una semana de que comience noviembre, vamos sabiendo las novedades que llegarán durante el próximo mes a las principales plataformas de streaming. Y esta vez ha sido Movistar+ la que ha dado el pistoletazo de salida y ya conocemos todas las series, películas y documentales que estrenará en noviembre.

Entre los títulos destacados está la llegada de 'Resistencia', la película protagonizada por Jesse Eisenberg que llega al streaming después de haberse frustrado su programado estreno en salas; la nueva serie original de Movistar+ tiene aires rusos con 'Nasdrovia' y, vuelven series muy seguidas como 'El joven Sheldon' y 'The Blacklist'.

Series

'Nasdrovia'

Hugo Silva y Leonor Watling protagonizan una comedia original de Movistar+ en el que interpretan a un matrimonio hastiado que encuentran un nuevo rumbo al abrir un restaurante de comida rusa. Sin saber cómo, se convierte en el centro neurálgico de la mafia.

Estreno el 6 de noviembre

'Roadkill'

Hugh Laurie encarna a un descarnado, enérgico y carismático ministro del gobierno de Reino Unido cuya vida personal y profesional está a punto de dar un vuelco al empezar a aparecer algunos de sus secretos. Una miniserie de BBC.

Estreno el 2 de noviembre

'Moonbase 8'

Desde Showtime nos llega la nueva comedia protagonizada por Fred Armisen. Seis episodios que siguen las desventuras de un grupo de astronautas que viven aislados en un simulador lunar en el desierto de Winslow, Arizona.

Estreno el 9 de noviembre

'Amor fraudulento'

True crime documental que sigue la búsqueda y captura de un hombre por parte de un grupo de mujeres que decide vengarse tras ser víctimas de una de sus múltiples estafas online.

Estreno el 27 de noviembre

'Baghdad Central'

Un thriller ambientado en la ocupada Bagdad de 2003. La serie está protagonizada por un ex policía iraquí. Cuando su hija mayor desaparece, decide salir en una búsqueda desesperada descubriendo que ella y sus amigas han llevado una doble vida.

Estreno el 30 de noviembre

Películas

'Resistencia'

Movistar comienza este mes con su sello "Estreno directo", con películas cuyo estreno en cines se ha visto truncado por la pandemia. Abre con 'Resistencia', cinta protagonizada por Jesse Eisenberg en el que Jonathan Jakubowicz nos cuenta la historia de Marcel Marceaux.

Estreno el 27 de noviembre

Documentales y especiales

'La dinastía Murdoch'

Documental de tres episodios en los que conocemos a fondo la figura de uno de los más importantes magnates de los medios de comunicación de las últimas décadas. Vía NewsCorp. Rupert Murdoch domina la narrativa con periódicos y cadenas tan influyentes como The Sun, The Times, The Wall Street Journal y FOX News, entre otros.

