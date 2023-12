Los 7 estrenos de Netflix en diciembre de 2023 que no te puedes perder: la película más polémica del año, un ambicioso espectáculo de ciencia ficción, la precuela de 'La casa de papel' y más

El último mes del año ya está entre nosotros y las plataformas de streaming lo van a tener más complicado para acaparar nuestra atención. En Netflix son bien conscientes de ello, por lo que ha reservado algunas de sus mayores apuestas de 2023 para este mes de diciembre.

Por mi parte, he seleccionado los que considero que son los 7 estrenos de Netflix en diciembre de 2023 que no nos podemos perder, y no ha sido precisamente fácil hacer la selección, ya que fuera se han quedado títulos como 'Yu Yu Hakusho', las aspirante a suceder a 'One Piece' que llegará el 14 diciembre, o 'La conserje Pokémon', un anime que promete ser lo más cuqui que nos hado la franquicia hasta la fecha. Sin más que decir, vamos con las elegidas de este mes:

'Dejar el mundo atrás'

El primer largometraje dirigido por Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot', en casi una década cuenta con un reparto de lujo encabezado por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke para dar forma a un prometedor thriller de suspense: las apacibles vacaciones de una familia se ve interrumpida cuando dos extraños les informan de un misterioso apagón, lo cual llevará a que unan fuerzas para ver cómo hacer frente a una posible crisis con graves repercusiones...

Estreno el 8 de diciembre

'The Crown', temporada 6, parte 2

Considerada de forma unánime como una de las mejores series de toda la historia de Netflix, la parte 1 causó algo más de división de lo habitual, pero esperemos que esta visión de la actual Familia Real británica por parte de Peter Morgan sepa darle el cierre que se merece en los seis episodios que quedan para su final definitivo.

Estreno el 14 de diciembre

Crítica de la temporada 6, parte 1 de 'The Crown'

'No me llame Ternera'

La película más polémica del año es este documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez alrededor de Josu Urrutikoetxea, uno de los miembros más conocidos de la banda terrorista ETA. Criticado por algunos por blanquear su figura y alabado por otros por ofrecer una visión sobria, lo que está claro es que va a seguir provocando opiniones enfrentadas.

Estreno el 15 de diciembre

Crítica de 'No me llame Ternera'

'Chicken Run: Amanecer de los Nuggets'

23 años de la estupenda primera entrega, Aardman recupera a los personajes de 'Chicken Run: Evasión de la granja' para contar una historia un poco a la inversa. Si en la primera entrega, Ginger y Rocky tenían que fugarse, en esta ocasión tendrán que llevar a cabo un allanamiento.

Estreno el 15 de diciembre

'Maestro'

Bradley Cooper se pone por primera vez tras las cámaras desde el arrollador éxito de 'Ha nacido una estrella' con esta película sobre la figura del compositor Leonard Bernstein y su historia de amor con Felicia Montealegre. El propio Cooper lidera el reparto acompañado de Carey Mulligan en una película que se perfila como la gran esperanza de Netflix de cara a los próximos Óscar.

Estreno el 20 de diciembre

'Rebel Moon (Parte uno): La niña de fuego' ('Rebel Moon – Part One: A Child of Fire')

La película de 'Star Wars' dirigida por Zack Snyder que nunca llegó a hacerse se reconvirtió finalmente en una enorme apuesta de Netflix para construir una gran franquicia de ciencia ficción. Por ahora nos llega la primera entrega -que también tendrá versión extendida-, pero la segunda se lanzará el próximo mes de abril y hace tiempo empezó a hablarse de una trilogía

Estreno el 22 de diciembre

'Berlín'

Uno de los mayores éxitos de Netflix fue 'La casa de papel', por lo que es normal que quieran seguir ese universo creado por Álex Pina. Aquí se ha opta por mezclar el spin-off y la precuela para que el personaje interpretado por Pedro Alonso lidere una banda de atracadores en la que también están Tristán Ulloa y Michelle Jenner que planea dar un gran golpe en París.

Estreno el 29 de diciembre

En Espinof: