"Cada minuto parece un castigo". A la película de Netflix 'Los últimos días del crimen' le plantan un 0% en Rotten Tomatoes

Que hablen mal de tí, pero que hablen. Ese consejo publicitario puede ser útil para aparecer en la prensa, pero no es de esperar que a los directores de películas como 'Los últimos días del crimen' (The Last Days of American Crime,2020), el nuevo estreno de Netflix, les hagan gracia las críticas negativas, especialmente cuando obtienes una calificación del 0% en el portal de reseñas de películas y televisión Rotten Tomatoes, generalmente no es algo a lo que aspirar.

La lista negra del 0

Desafortunadamente, la nueva película de Netflix, se ha convertido en la última película en entrar en la dudosa lista de honor del 0%, lo que significa que hasta ahora ningún crítico la ha calificado positivamente, o al menos en la selección que hace la famosa página web. Junto a ella títulos de honor como 'Mi amigo Mac' (Mac and Me, 1988) o 'Tiburón: la venganza' (Jaws: the revenge, 1987).

Aunque no hay que irse tan atrás en el tiempo. Las últimas grandes aportaciones al club cero son la comedia de John Travolta 'Gotti' (2015), el absurdo remake de 'Cabin Fever' (2016) y otro logro para Netflix, el vehículo de Adam Sandler, 'The Ridiculous 6' (2015). Entre las perlas que le ha dedicado la crítica están citas como "olvidable fantasía de tipos duros", "ni siquiera un buen cine para cocodrilos" y "el verdadero crimen es que esta película exista en primer lugar".

'Los últimos días del crimen' solo lleva en emisión desde el 5 de junio, por lo que todavía habría tiempo para que se publique una crítica positiva, y dado que la puntuación de los espectadores es del 21%, pudiera ser que alguna fuera más favorable. Basada en la novela gráfica homónima de Rick Remender y Greg Tocchini de 2009, tiene la siguiente sinopsis oficial: