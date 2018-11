Cómo Netflix ha conseguido que 'Un príncipe de Navidad' y su secuela se hayan convertido en citas indispensables para las fiestas

Qué risas nos echábamos cuando Netflix incluyó dentro de su programación el plano sostenido de una chimenea (incluso en 4K!!) dando calor a una noche de frío invierno. Aquello que parecía un disparate (original, pero disparate) solo era el comienzo de una nueva era de dominación televisiva navideña.

A un par de días de su estreno, 'Un príncipe de Navidad: La boda real' sigue en proceso de rodaje. Al menos así aparece en la correspondiente ficha de IMDb. Tampoco nos extrañaría, porque las historias navideñas directas al corazón siempre esperan al momento límite para tocar más de cerca.

Pero esto solo es la punta del iceberg de un nuevo y boyante vacío cinematográfico que probablemente no vaya dirigido a ti, pero como ni tú ni yo somos el centro del universo, Netflix ha vuelto a marcarse otro puntazo a favor.

¿De verdad alguien necesita ver cada año las mismas malas películas mutiladas en las televisiones autonómicas? ¿No estarán ya nuestros padres y abuelos hasta el gorro de ver cómo se repite año tras año la emisión de aquella película de una familia unida por las fiestas en un formato que no es el original? Bien, eso se ha terminado: Netflix ha llegado para regalarnos nuevos clásicos y placeres culpables de navidad. Y la llegada de la secuela del gran éxito de 2017 ya está aquí. Y no viene sola.

La semana pasada Netflix estrenaba 'Crónicas de Navidad', una aventura de espíritu clásico protagonizada por una leyenda como Kurt Russell que ya nos advertía, por si había algún despistado, que la navidad ha llegado.

Si bien la película con Russell es un trabajo acorde a la chimenea de Netflix, no es menos cierto que la plataforma también apuesta por públicos diversos, como hizo hace unos años con otro especial navideño muy diferente: 'A Very Murray Christmas'.

Las pasadas navidades, 'Un príncipe de navidad' fue el éxito que pretendía la plataforma. Para bien o para mal todo el planeta habló de la producción mientras las redes ardían.

¿El secreto? Haber conectado con el espíritu de miles de suscriptores que o bien se aburrían o bien necesitaban algo ameno con lo que entretener a sus mayores y tenerlos una hora y media calladitos y sin molestar, sin que corrijan constantemente la receta del pavo al horno o nos adviertan cada dos por tres que ese cordero se quedará seco como no le pongas más vino blanco.

Siempre magistrales en su relación con la audiencia y dominando las redes, la compañía supo reclamar los focos y ser el centro de atención cuando desde Netflix USA comenzaron a trollear a cincuenta y tres clientes que reprodujeron 'Un príncipe de Navidad' diariamente durante 18 días. Hablar de la peli ya no era exclusividad de las peluquerías y las oficinas de gente madurita que o bien eligieron por su propia voluntad ese título o, como algunos no fumadores, fueron alcanzados en modo pasivo.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?