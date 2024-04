Este thriller fue uno de los fenómenos de su año y ya se puede ver en Netflix. Una película de suspense detectivesco que apabulla visualmente

Es inevitable sentirse atrapado en el eterno retorno de las franquicias de Hollywood, con reboots que simplemente intentan continuar una fórmula que parecía concluida o incluso agotada. Personajes en los que se sigue una determinada línea o tono porque salirse de ahí podría tener furibundas reacciones de fans muy ruidosos en Internet.

Los superhéroes pueden ser la experiencia más frustrante en este aspecto, porque hay determinados personajes que ya no se van a poder mover de determinados patrones, pero van a ser rescatados y rebooteados igualmente. Al menos, si no va a salirse de la autoimpuesta seriedad, podemos tener películas como ‘The Batman’ intentando indagar más allá de lo que lo hicieron películas previas.

El rata alada

Con Robert Pattinson en el rol del Caballero Oscuro, en una versión más joven que la que hemos estados acostumbrados a ver, el director Matt Reeves ofrece una película de corte de thriller detectivesco con influencias muy claras pero bien llevadas. Un apabullante espectáculo audiovisual que fue fenómeno en su estreno y ahora se puede ver en streaming a través de Netflix además de en HBO Max donde se encontraba disponible.

En ella vemos a Bruce Wayne ejerciendo su nuevo rol como vigilante nocturno durante un par de años, consiguiendo que la policía de Gotham haga la vista gorda mientras azota a la delincuencia y la corrupción en los bajos fondos de la ciudad. De repente surge un nuevo enemigo a las puertas de las elecciones, que va asesinando víctimas y dejando inquietantes acertijos que el caballero oscuro deberá resolver antes de que siga escalando la violencia.

Reeves trata de no romper ese tono oscuro y esa capa de “prestigio” que han logrado imponer al personaje durante este siglo de mano de Christopher Nolan y Zack Snyder. Sí que intenta llevarlo a un terreno ligeramente más ambiguo con su empleo de la contundencia física y la violencia contra los criminales, mostrándose así algunos de los referentes más interesantes que tiene la película.

‘The Batman’: la necesidad del héroe

Aunque estéticamente se puede apreciar fácilmente la influencia de David Fincher y cintas de investigación de psicópatas como ‘Se7en’, sus aires de vigilante y sus historias de bajos fondos evocan a los thrillers policiales de los setenta como ‘Klute’ o ‘Contra el imperio de la droga’. Reeves encuentra ahí la manera más excitante de enfatizar el carácter detectivesco del personaje, algo que otras adaptaciones no han estado tan interesadas.

El director logra así que un gran blockbuster de Hollywood no parezca necesariamente una película de acción, que queda más desperdigada en sus casi tres horas más centrada en proceso y en relaciones complejas con otros personajes. Reeves encuentra la manera de distinguir la faceta justiciera de la superheroica, con el personaje aprendiendo la necesidad de lo segundo sobre lo primero para poder salvar realmente la ciudad. Lo hace además con un increíble despliegue técnico a través de la fotografía de Greig Fraser y la música de Michael Giacchino que ayuda a compensar sus excesos narrativos, quedando una notable película en el proceso.

