La historia real detrás de 'American Primeval', el brutal western de Netflix que conecta con una oscarizada película de Leonardo DiCaprio

Hay mucho mito sobre el Oeste americano extendido en el cine. Por eso es inusual cuando damos con un western que de hecho está basado en hechos reales. Es lo que propone 'American Primeval', la brutal miniserie de Netflix no es solo una de sus primeras grandes apuestas de 2025, es también una representación de la guerra de Utah que sucedió en los 1850.

Según sus creadores, la serie es "un vistazo anti-nostálgico y realista a nuestra historia". El argumento gira alrededor de un pequeño grupito de superviventes que cruza la salvaje frontera americana. Sara y su hijo Devin tratan de reunirse con el marido de ella al otro lado de las montañas y para ello cuentan con la ayuda de Isaac, un reticente guía que tratará de mantenerlos a salvo.

Entre las muchas penurias por las que pasan los personajes, el primer evento climático de la serie es un ataque que ocurrió de verdad. Llamada la Masacre de Mountain Meadows, fue perpretrada por una milicia combinada entre mormones con la ayuda de nativos americanos, concretamente la tribu de los Paiute del Sur. Acabó con la vidas de unos 120 pioneros estadounidenses que se dirigían en California en caravana para empezar una nueva vida.

Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo con las razones de la masacre, puede que solo fuera una muestra de fuerza al resto de facciones del momento. Fue solo uno de los varios ataques producidos durante la guerra de Utah, que entre 1857 y 1858 enfrentó a las tribus nativas, el gobierno estadounidense, mormones y ciudadanos americanos, todos ellos luchando por el control del territorio. La guerra terminó sin tener ninguna batalla más allá de estos ataques mayormente a civiles, y se resolvió con una negociación.

Muchos personajes son figuras históricas reales

Aunque los protagonistas de la serie son ficticios, los eventos que rodean su historia, así como los lugares por los que pasan y un buen número de los personajes secundarios que aparecen son reales. El Fuerte Bridger era un puesto comercial que usaban aquellos que emigraban al Oeste. Tanto el gobernador mormón Brigham Young como el comerciante Jim Bridger eran figuras claves en este momento, y los que no lo son están en su mayoría inspirados en personajes históricos.

De hecho a Jim Bridger pudimos verlo también en el oscarizado western de 2015 'El renacido' dirigido por Iñárritu y protagonizado por DiCaprio. Solo que en aquella ocasión era un niño interpretado por Will Poulter. Ambientada en 1823, el guionista Mark L. Smith escribió ambas historias y ya tenía mucha documentación adelantada de las figuras históricas de esta época para cuando abordó el proyecto de Netflix.

La gran trama ficcionalizada de la serie, además de la de los propios protagonistas, es la de Abish. Los creadores han explicado que si bien ella no existió realmente, su historia sí está inspirada en abducciones reales de mormones por tribus americanas en aquel momento. "Queríamos explorar la idea de una joven mujer mormona que es lanzada a una vida y un matrimonio que no había pedido, y por el destino, acaba en un mundo muy diferente que no llega a asimilar."

