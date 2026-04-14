Hoy en Netflix, una de las mejores comedias del siglo XXI y el comienzo de un grupo legendario

No debería sorprender lo bien que funciona la comedia cuando hay tándems trabajando juntos. La creatividad y espontaneidad compartida deja fluir una comedia más fresca que consigue apelar de manera colectiva. En la comedia estadounidense lo aprovecharon bien para dar forma a clásicos desternillantes como ‘Flipado sobre ruedas’.

Vendiendo la moto

The Lonely Island, el conjunto compuesto por Andy Samberg, Jorma Taccone y Akiva Schaffer (que dirige la película) que se elevó gracias a su pasó por ‘Saturday Night Live’, recibe el apoyo para hacer una comedia pasada de revoluciones pero también muy tierna. Un gran divertimento que se puede ver en streaming a través de Netflix.

La vida no ha dado muchas alegrías a Rod Kimble, que sigue obsesionado con triunfar como especialista del cine realizando acrobacias con motos. Sin embargo, cuando su autoritario padrastro necesita dinero para una operación, organizará con su pandilla de siempre un salto épico con el que recaudar fondos.

Auspiciados por los productores de ‘SNL’, The Lonely Island continúan ese fervor por un tipo de comedia americana sostenida en buena base a la improvisación, así como en la química de un grupo de actores que trabajan juntos de manera recurrente. Estos esfuerzos repetidos ayudan no sólo a desarrollar personalidades químicas distinguibles, sino también les permite tener estudiada la medida en la que lanzarse bromas mutuamente.

Todo alrededor de un tipo de comedia de perdedores con mucho cariño por sus personajes, que nunca quieren desarraigarse de su propio delirio y de que pueden triunfar por sus medios. Unos personajes que The Lonely Island han trabajado a menudo en su comedia, y que en ‘Flipado sobre ruedas’ alcanzan un interesante pico.

No es una locura hablar de una de las mejores comedias del siglo XXI si la consideramos una de las mejores obras de uno de los grandes dinamizadores de la comedia americana en las últimas décadas. Samberg muestra del todo que es la estrella de los tres y sostiene el conjunto para que cause risas y su poco de emoción para que sea redonda.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores comedias de la historia