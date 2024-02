Tras triunfar con 'La mesías', los Javis preparan el remake de una película española nominada al Óscar que ya trataba la identidad de género en los años 70. "Es súper necesario"

En 1972, solo dos años después de la última nominación española al Óscar de película de habla no inglesa por 'Tristana', Jaime de Armiñán conseguía arañar el Óscar para España de nuevo gracias a 'Mi querida señorita', que acabó perdiendo, paradójicamente, contra 'El discreto encanto de la burguesía', de un Luis Buñuel afincado en Francia. La película consiguió saltarse (más o menos) la censura del tardofranquismo y ha llegado hasta nuestros días como el clásico más improbable de la historia.

Mi querido remake

Si no has visto 'Mi querida señorita' te pierdes una oportunidad de oro, entre otras cosas, para comprobar que la identidad de género no es un invento del siglo XXI, sino que incluso durante los represivos años 70 en España ya se hablaba del tema desde una pantalla. Ahora, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) han decidido que es el momento de ponerla en valor, redescubrirla para las nuevas generaciones y actualizarla con su propio sello de productores.

Aunque aún no se ha desvelado cuál será su próximo proyecto como directores, de momento parece que se están poniendo las pilas en su faceta de producción, con la serie 'Superestar' y el anuncio de este remake que harán para Netflix y del que desconocemos todo, desde el reparto hasta las partes técnicas. Eso sí, no será, obviamente, la historia contada otra vez, sino que se tratará de un nuevo concepto, como comentaron en la presentación de novedades del streaming.

"Es un buen momento para llenar esos vacíos que tiene la película, porque, por ejemplo, el cambio que hace el personaje protagonista nadie lo explica, o los conflictos sobre la identidad están un poco simplificados. Creo que la identidad de género es un concepto súper importante porque es una letra del colectivo LGTBI que no se toca en el cine y la televisión. Coger esa película, que es maravillosa, y rehacerla con lo que tenemos ahora creo que es súper necesario para ahondar en nuestro colectivo y reflexionar."

"Había una intención de investigar y de hablar, y esta película fue la primera", dicen Los Javis, que tienen ante sí el reto (enorme) de superar, de alguna manera, el fenómeno que ha sido 'La mesías'. Si lo conseguirán con este remake del clásico protagonizado por José Luis López Vázquez o no, está por ver, porque lo cierto es que como productores no han tenido el mismo éxito creativo que en el resto de disciplinas artísticas... de momento.

