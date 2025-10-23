HOY SE HABLA DE

Lily Collins vive la dolce vita en el tráiler de la temporada 5 de 'Emily en París'. La serie de Netflix regresa entre canales venecianos y ruinas romanas

El 18 de diciembre regresa la serie romántica a la plataforma

Netflix ha arrancado ya la cuenta atrás para ver las nuevas aventuras amorosas protagonizadas por Lily Collins. 'Emily en París' regresa el 18 de diciembre a Netflix con su temporada 5 y ya podemos ver el primer tráiler de estos nuevos episodios en los que seguimos en Roma (y viajamos a Venecia).

Eso sí, la serie creada por Darren Star se resiste a cambiar de título ya que, en sus propias palabras esta es «la historia de dos ciudades» y que navegaremos entre los tejados parisinos hasta las ruinas de Roma en lo que Emily es la jefa de la Agence Grateau Rome. Justo cuando todo parece estar en su sitio, una idea en el trabajo sale mal y nuestra protagonista se verá afrontando esas consecuencias y secretos de sus amigos más cercanos.

Emilia Romana

Ashley Park como Mindy Chen y Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvia Grateau seguirán acompañando a Lily Collins en el reparto principal de la serie. Cabe destacar que en este teaser no aparecen ni Lucas Bravo como Gabriel ni Lucien Laviscount como Alfie, a pesar de que ambos se encuentran entre los créditos de la temporada.

Esta temporada cuenta con la incorporación al reparto de Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette). Esto se unen a un reparto ya veterano formado por Bruno Gouery (Luc), Samuel Arnold (Julien), William Abadie (Antoine Lambert), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico) y Arnaud Binard (Laurent G), entre otros.

Al contrario que con la temporada 4, esta temporada 5 de 'Emily en París' no se partirá en dos, como es la práctica habitual de Netflix últimamente. Una praxis que  parece que no termina de funcionarle a la plataforma, con un detrimento en las audiencias de sus series más populares. Mismamente ahí está el reciente caso de 'Miércoles'.

