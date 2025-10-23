El nuevo Freddy Krueger debería ser Jim Carrey, según el director de la mejor secuela de 'Pesadilla en Elm Street'

Es, probablemente, el asesino más popular de la historia del cine desde su primera película, allá por 1984. Desde aquella 'Pesadilla en Elm Street', Freddy Krueger desató una auténtica "Freddymanía" que hizo que la cara de Robert Englund acabara en mochilas, cómics, tarteras y merchandising de todo tipo. Que fuera un asesino en serie era lo de menos. El problema es que ahora, 15 años después de la última entrega (el reboot con Jackie Earle Haley) nadie sabe muy bien por dónde tirar la saga. Bueno, casi nadie.

Una muerte chisssspeante

Chuck Russell, el director de la fantástica 'Pesadilla en Elm Street 3' (quitando la de Wes Craven, la mejor secuela), ha declarado en el podcast Development Hell que tiene muy claro cómo continuaría la saga y a quién pondría en el eterno lugar de Englund: al mismísimo Jim Carrey, al que ya dirigió en 'La Máscara'. Y tengo que decir que, como fan de Freddy y de la saga, no puedo estar más a favor de esta idea.

Jim, en mi opinión, podría hacer casi cualquier cosa si lo da todo. Para que Jim lo hiciera tendríamos que dar un salto en la saga 'Elm Street', un poco como lo que Wes hizo con su muy meta 'La nueva pesadilla'. Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría utilizar a Jim, si hubiera una nueva y atrevida dirección para 'Elm Street'.

Tristemente, seguimos sin saber nada oficial sobre una nueva entrega, pero el río está claramente revuelto. Hace poco, Robert Englund (que no interpreta al personaje desde un episodio de 'Los Goldberg' en 2018) afirmó que volvería, pero solo como voz en una película de animación, y nadie ha salido a la palestra para tomar su lugar. Russell sí ha movido ficha, afirmando que "me encantaría hacer otra 'Elm Street' si tuviera el apoyo de todo el mundo" y asegurando que Patricia Arquette, que co-protagonizó la tercera entrega, estaba deseando volver. Habrá que ver si Hollywood es capaz de hacernos soñar de nuevo.

