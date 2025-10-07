Robert Englund está deseando volver a interpretar a Freddy Krueger en una nueva 'Pesadilla en Elm Street'. Solo tiene una condición, y no es sencilla de aceptar

Uno, dos, canta a viva voz... Si sabes continuar esta especie de canción infantil macabra, también sabes del terror (y el extraño goce) de escuchar unas cuchillas contra una barra metálica, de la risa maligna de Freddy Krueger y del incremento del sadismo lúdico en cada una de sus secuelas. Para la mayoría de los fans del slasher, y sin importar lo que hagan en el futuro con 'Pesadilla en Elm Street', Robert Englund es su eterno antagonista principal... y ahora, tras 22 años sin ponerse las garras, ha anunciado que quizá vuelva a calzárselas.

Nueve, diez, ¿dónde está Fred?

No es que Jackie Earle Haley hiciera una mala versión de Freddy en 2010 (de hecho, este remake dio beneficios), pero el auge de otro tipo de cine de terror ha enterrado a Freddy durante 15 años, y sumando. Sin embargo, aparentemente, por fin los herederos de Wes Craven están escuchando ideas para una futura secuela o un reboot de la saga, y, según ha declarado Englund a Fangoria, quizá deberían buscar en la animación para tener al verdadero Freddy de vuelta.

Desde luego que haría una película de animación. Ya estoy realmente ocupado como actor de voz, de todas maneras. Acabo de hacer 'Pinnochio: Unstrung', soy el grillo malvado. Me gusta esa idea. Cuando hago las comic-cons y los festivales de cine, siempre veo muchísimas ilustraciones de Freddy Krueger, representado de tantísimas maneras, ya sea en storyboards o en una fantástica y violenta novela gráfica, o un cómic, o pósters, o incluso una versión cómica de Freddy. Me encanta.

Hace unos años, Englund eligió como su sucesor perfecto a Kevin Bacon, pero nadie movió ficha y probablemente el actor ya no está interesado, tal y como ha afirmado a Bloody Disgusting: "Creo, por el bien de la franquicia, que necesitan encontrar a alguien como Doug Jones. Hace años escuché que estaban considerando a Kevin Bacon como Freddy Krueger (...) Creí que era una elección fantástica, pero esto fue como hace cinco años. Sé que tiene todos estos proyectos ahora y no se está haciendo más joven, así que probablemente no está interesado".

Antes que tener la saga totalmente muerta y flotando en un mar de nada, quizá sea el momento de lanzarse a la animación, resucitar proyectos más atrevidos y darle otra oportunidad a un Freddy moderno. Total, ¿qué tienen que perder? La Freddymanía ya hace tiempo que pasó, pero sigue habiendo un grupo de fans irredento que estamos deseando que, junto al retorno de 'Viernes 13', también el bueno de Freddy vuelva a la vida. Ya va siendo hora de aterrorizar a una nueva generación.

En Espinof | 'Freddy vs Jason' tuvo un guion en el que se enfrentaban en un combate de boxeo con Adolf Hitler y Ted Bundy como invitados

En Espinof | Las mejores películas de 2025

