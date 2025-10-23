"Sin crimen ni metanfetaminas". En dos semanas llega la serie de ciencia ficción del creador de 'Breaking Bad' y este es su tráiler

Tras una ristra de pequeños teasers esparcidos durante los últimos meses, Apple TV+ ha lanzado el tráiler final de una de las series de ciencia ficción más esperadas de la plataforma y en general de este año. No tanto por ser de este género, sino también por ser lo nuevo de Vince Gilligan tras el final hace ya un par de años de 'Better Call Saul'.

De esta manera, en dos semanas nos adentraremos en la propuesta del creador de 'Breaking Bad'. El 7 de noviembre podremos ver los dos primeros episodios de 'Pluribus', que nos irá acompañando semanalmente hasta navidades. Además, la serie está ya renovada para una temporada 2.

No crime, no fun

Rhea Seehorn protagoniza una serie «sin crimen ni metanfetaminas», tal como describió Gilligan hablando para Variety cuando la presentó. Seehorn interpreta a Carol, "la persona más desgraciada de la Tierra", la única que no parece estar inundada de, digamos, buen rollo, y que se verá teniendo que salar al mundo de la felicidad.

No hay más detalles de esta nueva serie, ya que como veis han apostado por ser lo más crípticos posibles pero se ve que a Gilligan le interesa explorar qué pasará en un mundo como el nuestro pero que cambia bruscamente:

«El mundo cambia muy de golpe en el primer episodio y entonces es bastante diferente. Es el mundo moderno, el mundo donde vivimos, pero cambia mu abruptamente. Y esperamos que las consecuencias que eso acarrea provean drama por muchos episodios después de eso.»

Junto a Seehorn, la serie está protagonizada por Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga, con Miriam Shor y Samba Schutte de estrellas invitadas. Capitaneando la serie como guionista se encuentra Vince Gilligan, quien también está mentado como director.

