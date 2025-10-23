Hoy en Netflix, la espectacular película de ciencia ficción de 1600 millones que resucitó una mítica saga de aventuras

Hollywood siempre va a apostar con fuerza por las franquicias, ya que se ven como una garantía de éxito. Todos sabemos que eso no es necesariamente cierto, lo cual ha llegado a que haya sagas que estén mucho tiempo sin estrenar una nueva entrega. Eso fue justo lo que sucedió con la que ahora nos ocupa, ya que pasaron 14 años desde el lanzamiento de la tercera entrega hasta que pudimos ver 'Jurassic World'.

Era evidente que el mundo de 'Parque Jurásico' iba a volver más temprano que tarde, pero hubo ciertos problemas a la hora de determinar cuál era la historia que querían contarnos. Finalmente se optó por una secuela con alma de reboot que se apoyaba en el dúo formado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard para impulsar lo que acabaría convirtiéndose en una trilogía.

Arrasó en cines

A su manera, 'Jurassic World' no deja ser una versión más grande -pero no necesariamente mejor- de lo que ya habíamos visto en 'Parque Jurásico'. Esa familiaridad ayuda a que sirva de punto de entrada a un universo multimillonario. De hecho, la película que más nos ocupa aún ocupa el décimo puesto en la lista de las películas más taquilleras de la historia con una recaudación mundial de 1.671 millones de dólares.

Es verdad que el factor nostalgia jugó un papel importante en ello, porque lo que ofrece realmente no deja de ser un pasatiempo tan funcional como fácil de olvidar. Tanto Colin Trevorrow está muy lejos del extraordinario trabajo de puesta en escena de Steven Spielberg en 'Parque Jurásico' como el guion palidece en comparación.

Con todo, 'Jurassic World' es un pasatiempo cumplidor si aplicas la máxima de desconectar un poco el cerebro y dejarte llevar por el espectáculo que va sucediendo en pantalla. Y es que visualmente claro que luce el dineral que Universal se dejó en ella, algo que a veces damos por descontado pese a que luego hay ciertos títulos que naufragan en ello.

Tenéis disponible 'Jurassic World' en Netflix.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025