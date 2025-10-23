Esta película de fantasía épica tiene el récord de más efectos visuales de la historia, pero muchos ni siquiera saben que existe

Hollywood nos ha acostumbrado a que la magia del cine a menudo está íntimamente relacionado con el uso de los efectos visuales, pero la película de fantasía época con el récord de mayor número de planos que usen VFX es en realidad una producción india: 'Adipurush'.

Estrenada en 2023, 'Adipurush' cuenta la historia de Raghav, el príncipe exiliado de Ayodhya, y su misión para rescatar a su esposa, que ha caído en las garras de Raavan, un rey demonio de diez cabezas. Para su aventura contará con la ayuda de un ejército de monos. Y también con más de 8000 planos retocados con efectos visuales.

Más no equivale a mejor

'Adipurush' fue una gran apuesta del cine indio, ya que se convirtió su momento en la película más cara hecha en ese país. Pero una cosa es esa y otra tener éxito, ya que fue un tremendo fracaso a todos los niveles, estrellándose en taquilla y recibiendo reseñas bastante negativas -apenas consigue un 7% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, donde justamente su look visual era uno de los más aspectos más criticados.

De hecho, la polémica acompañó a 'Adipurush' antes incluso de su estreno, pues el primer teaser que lanzaron recibió unas críticas tan malas que tuvieron que volver a invertir una importante suma de dinero para mejorar los efectos visuales. Y es que una cosa es tener muchos planos con VFX y otra muy distinta usarlos bien.

En España nos quedamos sin poder ver 'Adipurush' en cines, pero tengo una buena noticia para aquellos que tengan algo curiosidad por ella: la tenéis disponible en streaming a través del catálogo de Netflix. Eso sí, no hay doblaje en castellano, por lo que tendréis que conformaros con "disfrutar" con su versión original subtitulada en español.

