No te pierdas la película de 'Chainsaw Man' en cines: sorteamos 10 entradas dobles para disfrutar del Arco de Reze y su acción explosiva en pantalla grande

El 24 de octubre llega a nuestras salas de cine 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', una película dirigida por Tatsuya Yoshihara y animada desde MAPPA que por fin continúa el anime de 'Chainsaw Man' tras tres añazos de espera.

Este romance adolescente pronto se transforma en un auténtico festival de explosiones, cadenas de motosierras y un desfase cargadísimo de acción. Y si no quieres perdértela en cines, desde Espinof sorteamos 10 entradas dobles para disfrutar lo nuevo de 'Chainsaw Man' en pantalla grande.

Vamos, que nos vamos

'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' llega ya mismo a los cines y promete ser uno de los grandes eventos del año para los fans del anime. Llega justo a tiempo para llenar el vacío de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' con otra ola de anime en pantalla grande.

Espinof sortea 10 entradas dobles digitales que se podrán utilizar desde el mismo día del estreno, el 24 de octubre de 2025. Eso sí, la disponibilidad de sesiones y salas depende de los cines que estén adscritos a la promoción y únicamente mientras la película siga en cartelera. Participan las salas de Cinesa, OCINE, Unión Cine Ciudad, MK2, IN, y Cine Yelmo.

Para participar en el sorteo necesitáis rellenar el formulario que os dejamos más bajo con vuestro correo electrónico, nombre y apellidos. Tan solo es válido para personas residentes en España, y si tienes suerte y te llevas tus entradas nos pondremos en contacto contigo lo más pronto posible... ¡Así que andad con un ojo puesto en vuestra bandeja de entrada y en la bandeja de spam!

Ya solo nos queda pillar las palomitas y meternos de lleno en esta nueva etapa de la historia de Denji. ¡Mucha suerte y a poner a punto las motosierras!

