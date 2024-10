La mejor película de ciencia ficción del siglo XXI acaba de llegar a Netflix. Una obra maestra indiscutible de la que nadie debería olvidarse

El cine de ciencia ficción despierta un gran interés en cierto sector del público, pero a la hora de la verdad esa base puede usarse para contar cualquier tipo de historia. Desde de una escalofriante relato de terror hasta una tierna relación amorosa. De la que me gustaría hablaros hoy está mucho más cerca de lo segundo, ya que hoy acaba de llegar a Netflix la extraordinaria 'Olvídate de mí'.

Maravillosa

Fruto de la colaboración entre el guion Charlie Kaufman y el director Michel Gondry, 'Olvídate de mí' es la dramedia romántica de ciencia ficción definitiva en la que se usa la existencia de una máquina que borra la memoria para explorar cómo Joel Barish, el personaje interpretado por un excelente Jim Carrey que se encuentra roto por dentro cuando arranca la película, redescubre el amor que siente hacia Clementine (maravillosa Kate Winslet) a medida que van desapareciendo los recuerdos que tiene de ella.

Esa base argumental por sí sola ya podría servir para que 'Olvídate de mí' fuese una película especial, pero es que estamos ante una obra única en todos los sentidos. Desde una desbordante inventiva visual por parte de Gondry que conecta de maravilla con el guion que tiene a su disposición hasta una narrativa que prescinde de lo lineal para ofrecer un retrato laberíntico y mucho más apasionante de las emociones con las que lidia su protagonista.

Eso sirve para profundizar en lo emocional, jugando con el impacto de los recuerdos y en cómo fue moldeándose una relación amorosa tan bella en algunos aspectos como dolorosa en otros. Una realidad casi indescriptible que Gondry y Kaufman moldean a través de un enfoque que oscila entre lo abstracto y lo irrebatible. Poco menos que un salto al vacío sin red del que lo más fácil habría sido que saliera una obra fallida en lugar de una sensacional obra maestra.

De hecho, lo único que chirría en 'Olvídate de mí', que hasta cierto punto encaja con lo que propone la película, pero aquí no me queda otra que conceder que el de 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos' con el que se conoce en Latinoamérica es muy superior -pero que tampoco saquen demasiado pecho los que conocen a Miércoles Addams por el nombre de Merlina-. De hecho, me resulta inevitable no asociarlo con la canción de Iguana Tango con el mismo nombre que se lanzó precisamente el mismo que la película de Gondry.

