Es una de las mejores interpretaciones de Ben Affleck y acaba de llegar a Netflix: un notable drama deportivo muy personal para el actor y director de 'Air'

Sumido completamente en los demonios de la adicción al alcohol por un evento familiar traumático, una antigua leyenda del baloncesto local se encuentra en un punto realmente bajo. Dando tumbos, sin trabajo estable, consumiendo latas de cerveza como quien se merienda una bolsa de caramelos, preocupando a sus familiares cercanos. No es una autodestrucción completa, sólo quiere apagar el ruido de su propia cabeza.

Le llega pronto una posibilidad en el instituto donde muchos consideran que toco techo. Con él como estrella el equipo de baloncesto llego a las fases finales del campeonato, pero desde que se fue no han vuelto a estar ni remotamente cerca. Por eso el centro católico le pide que se tome el puesto de entrenador del equipo, intentando marcar disciplina y fundamentos en el grupo de jóvenes mientras intenta mantener un comportamiento riguroso.

Paso atrás

'The Way Back' nunca sobresale de la relativa sencillez de su planteamiento, aunque no por ello deja de ser un drama adulto exquisito. Un film deportivo que más que a 'Hoosiers: Más que ídolos' se acerca a 'Manchester frente al mar', protagonizada curiosamente por el hermano del actor principal Ben Affleck. Y, sin embargo, resulta una emocionante película que vale la pena rescatar en su estreno en Netflix y en Amazon Prime Video (o en HBO Max, donde ya se encontraba).

Es especialmente interesante de ver precisamente por Affleck, que da una de sus interpretaciones más convincentes que, además, entra de lleno en aspectos realmente personales. Gavin O'Connor toma la dirección, pero ejerce como una extensión de las inquietudes del actor y cineasta, que exorciza demonios de la vida real al tener sus propios problemas con el alcohol que han tenido mucho calado público.

Es por ello que 'The Way Back' corre el riesgo de quedarse en un ejercicio de contrición de cara a la audiencia, de lavado de imagen ante lo que han sido problemas muy notorios y preocupantes. Pero en su lugar la eficaz narración de O'Connor y la entregada interpretación de Affleck logran que su historia convencional no caiga en clichés de dramas de adicciones o manual de alcohólicos anónimos.

'The Way Back': cuando la vida no da tiempos muertos

La parte baloncestística parece completamente secundaria a los obstáculos que debe superar el personaje de Affleck, pero el guion emplea de maravilla un elemento tan asociado a su propio pasado para plasmar su inhabilidad para superarlo. Por otro lado, Affleck no tiene miedo a exponerse en una cara poco agradable para representar las dificultades para procesar un trauma y aceptar los problemas.

Por supuesto 'Manchester frente al mar' se siente superior en esas lindes, ya tan sólo por tener un dramaturgo y un actor principal más dotados. 'The Way Back', eso sí, no necesita llegar a esos niveles sobresalientes. Cumple de maravilla como un drama medianamente entretenido y honesto, que no esquiva la naturaleza completamente triste de lo que cuenta pero no resulta un martirio en cuanto a visionado. Probablemente la película que Affleck necesitaba hacer antes de retomar el control de las cámaras y hacer 'Air'.

