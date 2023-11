Es una de las mejores trilogías de la historia y relanzó a un personaje que estaba hundido. Llega a Netflix una de las grandes cimas del cine de superhéroes

La estrategia de Warner de licencias algunas de sus películas y series más populares a otras plataformas ajenas a HBO Max parece no tener fin. Un nuevo ejemplo de ello lo tenemos con la llegada a Netflix de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan y con Christian Bale dando vida al legendario superhéroe de DC.

Una visión fascinante de Batman

Recordemos que la trilogía arrancó en 2005 con 'Batman Begins', una película que tuvo que deshacer el mal sabor de boca que había dejado 'Batman & Robin' apenas ocho años antes. En Warner tenían claro que la imagen del justiciero de Gotham en la gran pantalla había quedado muy dañada y acabaron confiando en la visión de un cineasta ascendente que había llamado la atención con 'Memento' y confirmado las buenas sensaciones dejadas ahí con 'Insomnio'.

Siendo justos, 'Batman Begins' fue un éxito moderado -costó 160 millones de dólares y recaudó 373 millones-, pero ayudó tanto a cambiar la imagen que había quedado del personaje que allanó el camino para el increíble bombazo que fue 'El Caballero Oscuro'. Esa película no solamente superó los 1.000 millones de taquilla, pues también se convirtió en todo un hito para el cine de superhéroes, convirtiéndose en la película a batir por los demás. Y no me olvido tampoco del sensacional Joker de Heath Ledger, aún hoy la mejor versión de ese emblemático enemigo de Batman.

Luego fue imposible que Nolan estuviese igual de inspirado en 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace', un contundente final de trilogía en el que sobresale para bien la salvaje interpretación de Tom Hardy como Bane -y para mal la ridícula escena de la muerte de uno de los personajes-. Con todo, volvió a arrasar y se convirtió en la más taquillera de la trilogía con una recaudación de 1.085 millones, lo cual la sitúa en el puesto 36 de las películas con mayores ingresos en cines de todos los tiempos.

Imagino que en Warner dan ya por amortizada la trilogía y por eso no han tenido problemas en permitir su reaparición en el catálogo de Netflix, ya que también que pude verse desde hace tiempo en Amazon Prime Video. Con todo, no me sorprendería lo más mínimo que alguna de las tres películas aparezca durante estos próximos días entre las más vistas de Netflix.

