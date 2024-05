Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas de acción de los últimos años. Un entretenimiento de primera que ya está entre lo más visto de la plataforma

El gran estreno de Netflix de este pasado viernes fue 'Atlas', una película de ciencia ficción protagonizada por Jennifer Lopez que prometía ser un bombazo y está mucho más cerca de ser un petardazo. Sin embargo, no fue la única película que llegó a la plataforma ese día, pues también lanzó entonces uno de los espectáculos de acción más entretenidos de los últimos años: 'Bullet Train'.

Una comedia de acción genial

Estrenada en cines en 2022, 'Bullet Train' fue un soplo de aire fresco para los que queremos que el cine de acción de Estados Unidos no se conforme con ser más de lo mismo. Aquí el director David Leitch ('Deadpool 2') propone un gozoso cóctel de comedia, suspense, acción y personajes extravagantes para dar forma a una cinta entretenidísima que no fue mal en taquilla, pero tampoco fue ningún pelotazo.

Esta libre adaptación de la novela de Kōtarō Isaka publicada en 2010 -algo que, por ejemplo, le valió críticas por whitewashing- es una película perfecta para aquellos que estén cansados de las superproducciones que son pura fórmula. Y es que no se tiene ningún problema en coquetear con lo anacrónico para ofrecer un pasatiempo más propio de otra época, pues si hay que buscar títulos a los que recuerda, los nombres de Guy Ritchie y Quentin Tarantino vienen rápidamente a la mente.

A eso hay que sumarle un Brad Pitt pasándoselo en grande y liderando un reparto de lo más curioso, tanto por los actores que van apareciendo a lo largo de sus dos horas de metraje como por los personajes a los que interpretan. Solamente ellos ya son suficiente aliciente para verla, pero es que además esa mezcla de acción contundente con una acertada dosis de humor la convierten en una opción perfecta para cualquiera que simplemente quiera pasar un rato divertido.

Curiosamente, la crítica no mostró demasiado entusiasmo hacia 'Bullet Train', ya que apenas cuenta con un 54% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero aquí no puedo estar para nada de acuerdo. Sí es cierto que no estamos ante una película perfecta, pero ojalá nos llegasen varios entretenimientos así de efectivos cada año.

En Espinof | Las mejores películas de 2024 en Netflix

En Espinof | Las 11 mejores series de 2024 en Netflix