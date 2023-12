Netflix deja abierta la puerta a continuar con el Snyderverso porque "cuanto más Zack tengamos, mejores seremos"

De un tiempo a esta parte, parece que la mayoría de los fans de Zack Snyder se han calmado en su petición enfermiza de que Warner se dejara de James Gunn y de zarandajas y continuase el Snyderverso. Hay cosas que no están destinadas a pasar, y bastante tuvieron con el montaje del director de 'La liga de la justicia'. Sin embargo, ahora un nuevo contendiente vuelve a avivar el fuego, y no es quien os esperáis en absoluto.

Netflix presenta... DC

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Scott Stuber, director del área cinematográfica de Netflix, afirma que ha escuchado los rumores de los fans del director que piden que el streamer continúe con el trabajo inacabado de Warner. Y de primeras dice algo que es obvio: "Es un poco lioso porque no tenemos los derechos". Pero la cosa no acaba aquí, porque él, como todos, es consciente de que ahora mismo su competencia no está en el mejor momento de su carrera y todo es posible.

Obviamente nos gustaría licenciarlas en algún momento. Nos encantaría tenerlas para que los fans pudieran experimentar más Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos.

De momento, el director, que ha comentado en más de una ocasión que no está interesado en seguir con los superhéroes, ya prepara la llegada de la primera parte de 'Rebel moon' (de la que ya ha anunciado que habrá una versión del director) y varios spin-off de 'Ejército de los muertos' mientras los fans de 'El hombre de acero' y sus derivados han visto una puerta abierta a la esperanza en las palabras de Stuber. Cosas más raras se han visto, al fin y al cabo, ¿no?

