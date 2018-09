Netflix renueva 'Insatiable': la controvertida venganza de Debby Ryan tendrá segunda temporada

Una de las series más controvertidas de este verano que está a puntito de terminar es la de 'Insatiable', la comedia negra que Netflix estrenó a finales de julio. Una serie que giraba en torno a una chica, encarnada por Debby Ryan, que cuando adelgaza decide vengarse de todos aquellos que se metían con ella.

La serie vino acompañada con bastante polémica por cómo trataba los temas de trastornos alimenticios y la obesidad en concreto e incluso se inició una campaña para su retirada. Pero Netflix no solo no la estrenó sino que, además, ha decidido renovar 'Insatiable' por una segunda temporada.

Aunque Netflix no comenta datos oficiales, parece que la serie ha tenido buenos datos de visionado a pesar de que la crítica, incluyendo Espinof, la destrozó (para ilustrar, tiene un 11% de Rotten Tomatoes y 23 en Metacritic). Sí que se intuye (si miramos agregadores) que no solo haya tenido una buena base de audiencia sino que, además, ha gustado a bastante gente.

Yo ya dije en su momento que el problema que tenía 'Insatiable' no era, al menos no del todo, su dudosa forma de realizar un discurso sobre "body positivismo" y el acoso escolar por razón de peso y no sentirse bien con el cuerpo de uno. Es que era bastante mala: malas actuaciones, un guion demasiado flojo y personajes odiosos y perturbadores. Conmigo que no cuenten para la temporada 2.