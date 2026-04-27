De la derrota de Alana Flores al KO más rápido de la noche: todas las victorias y espectáculos que dejó Supernova Strikers Genesis 2026

La noche del 26 de abril dejó claro que el fenómeno del boxeo entre celebridades sigue creciendo con fuerza en Latinoamérica. El evento 'Supernova: Génesis 2026', celebrado en la Arena Ciudad de México combinó espectáculo, música y combates intensos en una velada muy estimulante. Entre nocauts fulminantes, sorpresas en el ring y rivalidades que se trasladaron del mundo digital al físico, la jornada tuvo también momentos especialmente simbólicos. Una jornada de emociones cruzadas donde el entretenimiento y la competencia volvieron a demostrar por qué este formato se ha convertido en un fenómeno global.

Golpe tras golpe

El combate estelar entre Alana Flores y Flor Vigna estuvo rodeado de tensión desde antes de subir al ring. Finalmente, tras cuatro rounds muy disputados, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime a la argentina, poniendo fin al invicto de la influencer mexicana Alana Flores, quien anunció su retiro tras la pelea.

Otro de los momentos más comentados fue la participación de Kim Shantal, que peleó dos veces en la misma noche. Se enfrentó primero a Milica y después a Karely Ruiz, aunque no logró imponerse en ninguno de los combates, su doble aparición la convirtió en una de las protagonistas del evento. También se habló de la salida de Alana, que entró en el recinto al ritmo de mariachis.

En cuanto a resultados contundentes, Aaron Mercury protagonizó el nocaut más impactante de la velada al derrotar a Mario Bautista en el primer round, consolidándose como uno de los grandes ganadores de la noche.

La cartelera también dejó otras victorias destacadas, como la de Karely Ruiz sobre Kim Shantal por decisión dividida, así como los triunfos de Guillermo Peña y Abraham Flores, quienes resolvieron sus combates con autoridad.

Más allá del ring, el evento combinó deporte y espectáculo con actuaciones musicales de Óscar Maydon, Ozuna y Carín León, además de la conducción de Juan Guarnizo y Berth Oh!, logrando mantener la energía del público durante toda la velada.

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