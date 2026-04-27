'Michael' arrasa en taquilla con el mejor estreno de un biopic de la historia, pero su reinado solo durará una semana

Se veía venir, pero no por ello es una noticia menos alegre: 'Michael' ha arrasado sin ningún problema en taquilla este fin de semana, y se prepara para una carrera de fondo donde hay quien apunta que llegará a rozar los ansiados 1000 millones de dólares por los que también lucha 'Super Mario Galaxy'. Ambas van a públicos muy diferentes, pero todo podría pasar si no fuera porque la semana que viene llegará 'El diablo viste de Prada 2' dispuesta a trastocarlo todo. Vamos, que después de años viendo languidecer la taquilla, por fin la carrera se ha vuelto a poner emocionante.

Cuando haces Pop ya no hay stop

Lo que opinemos desde la crítica ha importado nada y menos: el público fan de Michael Jackson no ha dado la espalda al cantante y ha acudido en masa a los cines norteamericanos con un estreno brutal de 97 millones de dólares, el biopic que más ha recaudado en su primer fin de semana de la historia. De hecho tan solo se queda atrás, en los estrenos del año, de 'Super Mario Galaxy' (148 millones). Y todo apunta a que el boca-oreja va a ser tan positivo que las salas se van a seguir llenando al menos durante un par de fines de semana más.

Por lo demás, en la taquilla americana no hay muchas más sorpresas, según Box Office Mojo: Mario continúa en segundo lugar y ya toca los 800 millones a nivel mundial (le queda lo más difícil: renquear hasta conseguir los 200 que faltan para escribir su nombre con letras de oro en la historia del cine), 'Proyecto Salvación' sigue bajando muy poco a poco, sumando otros 13,2 millones en su sexta semana y superando los 600 millones a nivel global, y 'La Momia de Lee Cronin' se lleva otros 5,6 millones más. Todas han dado ganancias, en algo que hace un año parecería ciencia ficción.

La gran sorpresa, aupada por las redes sociales (y porque, qué demonios, es muy buena), es 'El Drama', que en su cuarta semana ha superado los 100 millones a nivel mundial, siendo ya la cuarta película más taquillera de A24. Eso sí, el éxito de estos tótems inamovibles, a los que se suman 'Hoppers' (que lleva dos meses aguantando en el top 10 en otro triunfo para Pixar) e 'Italiana', no ha dejado sitio a los nuevos estrenos, como 'Incontrolable', que se han hundido sin remisión. La semana que viene, con 'El diablo viste de Prada 2', volverá a cambiar el panorama. Después tendremos un pequeño respiro hasta la llegada del Mandaloriano, pero el cine no para de repartir billetes.

Calma chicha en Españita

En España no hemos querido llevar la contraria a la gran película de la semana, y el top 1 lo copa, por supuesto, 'Michael'. Gracias a la película de Antoine Fuqua volvemos a tener un fin de semana con más de un millón de entradas vendidas, que ha dado otro respiro a las salas. Tras ella, tenemos el mismo triplete que en Estados Unidos, pero en otro orden: en el puesto 2, 'Super Mario Galaxy', seguida de 'La momia de Lee Cronin' y, finalmente, 'Proyecto Salvación', que sigue aguantando con uñas y dientes también en nuestros cines.

La nota española la pone 'La familia Benetón +2', que ha superado el millón de euros (la novena película patria que lo consigue este año) y demuestra que siempre hay público para este tipo de comedias. Leo Harlem está seguido de Santiago Segura, con su 'Torrente Presidente' que sigue arañando euros en taquilla. No todas las películas españolas han tenido la misma suerte, eso sí: el estreno de 'La ahorcada' se queda en el décimo puesto y no tendrá mucho más futuro, al igual que 'Kraken, el libro negro de las horas' que se ha conformado con el séptimo lugar. Habrá que ver si consigue resistir en el top 10 o será barrida pronto.

Es destacable que 'Un poeta', una de las mejores películas de lo que llevamos de 2026, ha superado por fin los 15.000 espectadores, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que tan solo se exhibe en 32 cines, y le queda mucha carrera por hacer muy, muy, muy de fondo. La semana que viene Meryl Streep vendrá a arrasar con todo, y la gran duda es si películas como 'Los justos' o la fantástica 'La plaga' podrán sobrevivir en este panorama repleto de blockbusters. Lo veremos, pero de momento, viendo la tendencia y positiva y lo que está por venir, va siendo hora de descorchar el champán por fin. A ver si no se nos avinagra mientras celebramos.

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