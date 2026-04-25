Qué fue de Bubbles, el mono del Rey del Pop que ha sido representado con CGI en 'Michael' para alegría de PETA: "Elogiamos la decisión de Lionsgate"

Si has leído mi crítica de 'Michael' sabrás que el largometraje dirigido por Antoine Fuqua no ha sido, precisamente, santo de mi devoción. No obstante, entre beatificaciones, personajes planos y mary sues musicales, el biopic se las ha apañado para tomar alguna que otra buena decisión, y la más destacada ha estado relacionada con el tratamiento que se ha dado a una de las figuras clave en la vida de Jackson: su chimpancé Bubbles.

El Rey del Pop adoptó al primate en los años 80 después de rescatarlo de unas instalaciones de experimentación animal de Texas y, desde entonces, fueron inseparables hasta el punto de dormir juntos en el dormitorio del artista y de llevarle de acompañante en sus giras internacionales e, incluso, en la boda de su abogado John Branca.

Un CGI más que justificado

Estos últimos detalles se han omitido en las abultadas dos horas de metraje de 'Michael', en las que Bubbles ha sido representado mediante tecnología CGI y no utilizando animales reales; una decisión que se tomó después de que Lionsgate, productora del filme, mantuviese una serie de conversaciones con PETA en busca de consejo y asesoramiento.

En un comunicado enviado a Variety, la compañía ha explicado lo siguiente al respecto:

Hemos mantenido un diálogo constructivo y continuo con PETA sobre la representación del chimpancé Bubbles como una mascota. Esta representación se basa simplemente en hechos históricos y no pretende ser un respaldo a la tenencia de chimpancés como mascotas. Bubbles es representado en la película mediante tecnología CGI, y el Bubbles real ha estado viviendo una vida tranquila en el santuario Center for Great Apes durante más de 20 años.

Por su parte, Lauren Thomasson, directora de la división de animales en producciones cinematográficas y televisivas de PETA, ha celebrado la decisión de Lionsgate de optar por los efectos visuales para dar vida al monete.

Hoy se sabe mucho más sobre lo que los chimpancés y los monos necesitan para prosperar, incluyendo la libertad y el compañerismo de sus iguales, lo que hace que los sets de rodaje y los hogares humanos sean inaceptables para su bienestar. PETA elogia la decisión de Lionsgate de no utilizar animales reales e insta al público a que nunca compre primates a criadores ni los mantenga como mascotas.

La jubilación de Bubbles

Ahora bien, ¿qué ha sido de Bubbles? Cuando el simio creció y comenzó a tener un carácter menos dócil, Jackson le envió a un entrenador durante dos años para mejorar su conducta. Ahora Bubbles, de 43 años, vive en el santuario Center for Great Apes de Florida. Su directora Patti Ragan ha comentado a Variety que el artista estaba planeando visitar a su viejo amigo antes de su muerte en 2009 y que la familia continúa apoyando económicamente al animal.

Es un chico de lo más dulce. La gente todavía se lo imagina como un lindo y pequeño bebé de cara rosada al que Michael llevaba en brazos. Pero ahora es un chico grande, de unos 77 kg. Vive con un grupo de cinco, y justo ahora estamos introduciendo a algunos jóvenes en ese grupo. Bubbles ayudó a criar a dos bebés cuando llegó aquí. Es bueno con los jóvenes, pero se mueve un poquito más despacio. Algunas veces le le lleva algo más de tiempo trepar escaleras, pero come bien.

Bubbles, que come "vegetales de todos los tipos" y a quien le gusta "poner sus tesoros en mochilas con belcro y llevarlas con él", sigue disfrutando de su vida en el santuario. La esperanza de vida media de la especie en cautiverio es de unos 50 años, así que al peludo aún le quedan unos cuantos años de retiro alejado de las cámaras, los focos y un ajetreo al que, siendo honestos, nunca debió haber sido sometido.

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