La temporada 2 de 'Daredevil: Born again' introduce un cambio importante en Jessica Jones que la convierte en una figura mucho más compleja

El regreso de Jessica Jones al Universo Marvel no solo era uno de los momentos más esperados para los fans de la franquicia, también ha llegado con un giro importante que redefine por completo al personaje. En la segunda temporada de 'Daredevil: Born again', la serie mantiene a Matt Murdock en su habitual terreno, lejos de los grandes equipos de superhéroes, pero introduce una alianza clave que cambia las reglas del juego.

Tras años de ausencia desde la cancelación de 'Jessica Jones' en 2019, Krysten Ritter vuelve al papel para enfrentarse junto a Daredevil al poderoso Wilson Fisk. Sin embargo, su regreso no ha sido solo una cuestión de nostalgia, porque la serie ya ha revelado que el personaje ha evolucionado, y que su vida personal ahora tiene un peso mucho mayor en sus decisiones. Este cambio no solo conecta con los cómics, sino que abre nuevas posibilidades para su futuro dentro del UCM.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Más que un cameo

El regreso de Jessica Jones no ha ocurrido de forma inmediata, sino que se construye a lo largo de la temporada. Desde una breve mención en los primeros episodios hasta su aparición definitiva en el final, la serie juega con la expectativa de los fans, que llevaban años esperando volver a verla tras el cierre de su historia en Netflix.

Cuando finalmente aparece, la serie explica su ausencia con un giro clave: Jessica ahora es madre. Su hija, Danielle, se presenta antes que ella en una escena tensa que deja claro que el peligro sigue siendo parte de su vida, incluso lejos de los focos.

La secuencia muestra que Jessica no ha perdido sus habilidades. Mientras un grupo armado entra en su casa, ella los neutraliza fuera de cámara con facilidad, mientras su hija juega dentro con una granada aturdidora, en una escena que mezcla tensión y el característico tono irónico del personaje.

Además, la introducción de Danielle no es casual, ya que proviene directamente de los cómics. En ese universo, la niña es hija de Jessica y Luke Cage, lo que deja abierta la puerta a futuras conexiones dentro del UCM y a un posible regreso de otros personajes vinculados a su historia.

Más allá de la acción, el cambio más importante tiene que ver con lo emocional. Jessica sigue siendo sarcástica y dura, pero ahora tiene algo que perder. La maternidad añade una nueva capa al personaje, convirtiéndola en alguien aún más peligrosa, pero también más vulnerable.

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