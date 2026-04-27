Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en mayo de 2026. De la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things' al remake de una de las mejores películas españolas de la historia

Estamos a punto de dejar atrás el mes de abril, por lo que es una ocasión de lujo para hacer nuestro repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en mayo de 2026. A continuación encontraréis propuestas para todos los gustos, por lo que mucho me sorprendería que no haya nada que llame vuestra atención.

'Mi querida señorita'

Nueva versión de una excelente película española protagonizada por José Luis López Vázquez que llegó a ser nominada al Óscar. Aquí es Fernando González Molina quien suple a Jaime de Armiñán tras las cámaras en un largometraje encabezado por Manu Rios, Anna Castillo y Paco León que promete dar mucho de lo que hablar.

Estreno el 1 de mayo de 2026

'Intercambiados'

Nuevo largometraje animado de Netflix que lo tiene todo para arrasar. En la dirección tenemos a Nathan Greno, un veterano de Disney que ya se ocupó en su momento de 'Enredados', y en su reparto vocal tenemos a Michael B. Jordan, Juno Temple o Tracy Morgan. Cuenta la historia de cómo una criatura del bosque intercambia mágicamente el cuerpo con un majestuoso pájaro del valle.

Estreno el 1 de mayo de 2026

'Berlín y la dama de Armiño'

Pedro Alonso retoma el personaje que se hizo tan famoso en 'La casa de papel' que acabó teniendo serie propia. En este ocasión se traslada a Sevilla para fingir un robo con el objetivo de llevar a cabo una venganza. Ojo también al hecho de que también volveremos a ver a Álvaro Morte dando vida al Profesor.

Estreno el 15 de mayo de 2026

'The Boroughs: Jubilacion rebelde'

Los hermanos Duffer regresan a Netflix poco tiempo después del final de 'Stranger Things' con esta serie de ciencia ficción donde algo extraño perturba la vida en una comunidad de jubilados. Eso sí, los Duffer se limitan en esta ocasión a ejercer como productores.

Estreno el 21 de mayo de 2026

'Las damas primero'

Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike lideran esta comedia romántica basada en una cinta francesa de 2018. Cuenta la historia de cómo un hombre machista llega a un mundo alternativo en el que se ha invertido la dinámica de poder social entre hombres y mujeres. Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance y Fiona Shaw completan el reparto.

Estreno el 22 de mayo de 2026

'Asesinato para principiantes', temporada 2

Emma Myers regresa como Pip en esta segunda temporada de la serie basada en la famosa saga literaria de Holly Jackson. Su nuevo caso le llevará a investigar la desaparición de su amigo Jamie Reynolds, descubriendo secretos oscuros por el camino en lo que promete ser una tarea más compleja e intensa.

Estreno el 27 de mayo de 2026

'Por cuatro perras'

Zerocalcare nos ha regalado ya dos de las mejores series originales de Netflix con 'Cortar por la línea de puntos' y 'Este mundo no me hará mala persona', así que la llegada de una nueva serie animada al público adulto con su suyo es todo un acontecimiento. Que luego quizá no arrase en audiencias, pero lo que debería importarnos no es eso.

Estreno el 27 de mayo de 2026

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