El final definitivo de 'Boku no Hero Academia' llega esta misma semana. Su tráiler adelanta una despedida emotiva para poner al broche de oro al anime

Pensábamos que 'Boku no Hero Academia' se había acabado tras ocho temporadas de serie, pero no. A Bones aún le quedaba un último regalito para adaptar del todo el manga de Kohei Horikoshi: un capítulo especial ambientado varios años tras el final del anime.

Una reunión de despedida

Se trata de 'No. 170+1 More', que adaptará el epílogo que Horikoshi dibujó en su día para el tomo final del manga. Este capitulo se ambienta ocho años tras la graduación de Midoriya y el resto de su clase de la U.A, y ahora nos reencontramos con ellos como adultos que ya se han lanzado al mundo para seguir sus carreras de héroes por diferentes caminos.

'Boku no Hero Academia: More' se estrena en Japón el próximo 2 de mayo, y a nivel internacional podremos verlo en simulcast a través de Crunchyroll. El último episodio de la octava temporada ya nos dejó un vistacillo a la vida de Midoriya como adulto y una puerta abierta a una nueva etapa, pero en este capítulo podemos esperar una reunión de los personajes para ponernos al día como Dios manda.

Con el estreno de 'More' prácticamente encima se ha dejado ver un tráiler del capítulo, en el que ya apuntamos a ver a Bakugo, Todoroki, y Ochaco, entre otros tantos, listos para la reunión de la clase 1-A. Un último regalito y un broche de oro que promete ser tremendamente emotivo para cerrar uno de esos animes que hacen historia, la despedida definitiva para los héroes de 'Boku no Hero Academia' que nos han acompañado a lo largo de una década.

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