Ha fallecido Adolfo Aristarain, pero siempre le recordaremos como gran cineasta argentino que dio un clásico generacional nominado a 4 Goyas

El pasado domingo se comunicó una impactante pérdida para el cine internacional y el hablado en español. Adolfo Aristarain, cineasta de larga trayectoria y aclamación, falleció a los 82 años, dejando tras de sí un importante legado en la cinematografía argentina y también en la de nuestro país.

Aristarain forjó una filmografía con títulos celebrados en su país, la mayoría protagonizados por un actor de también gran pedigrí como Federico Luppi. ‘Un lugar en el mundo’ o ‘Tiempo de revancha’ expandieron su nombre, pero en España también tuvo su importancia gracias a una co-producción con historia que enlazó puentes como ‘Martín (Hache)’.

Una juventud muda

Consiguió algo más que conectar estos dos países, ya que la película con Luppi, Eusebio Poncela, Cecilia Roth y Juan Diego Botto fue una de esas películas generacionales que causaron mucho impacto en los espectadores impresionables del momento. Una obra tremendamente popular que se puede ver en streaming a través de FlixOlé y de Movistar+.

Un director de cine, Martín Echenique, se encuentra a las puertas de su próximo proyecto que le unirá con su amigo y errático actor Dante, hasta que sucede algo inesperado. Su hijo, al que llaman Hache, se encuentra perdido en la vida y sufre una sobredosis en Buenos Aires. Es entonces cuando Martín se lo trae a Madrid esperando encontrar la manera de encauzar su camino.

Así es como drogas y cine se terminan entrelazando de manera compleja con las complicadas relaciones paternofiliares, e incluso las amistades inestables y los romances volátiles. Aristarain traza un melodrama lleno de capas que trata de abordar con cierta austeridad, aunque intentando también coger cierto pulso callejero a ciertas trazas punk.

‘Martín (Hache)’: buscar el lugar

Aunque el mundo del hardcore y las drogas están tocados con una cierta distancia que bordea la condescendencia, en ‘Martín (Hache)’ prima una madurez a la hora de dejar que sus diferentes personajes se muestren con honestidad y falibilidad. Ambiciones y fracasos se van dando de la mano mientras le dicen a este joven perdido que tiene que ir buscando su lugar.

Siendo un fenómeno muy de culto de la época, hay cosas que intentando epatar colocándose como guays terminan chirriando (incluyendo cómo está tratado el personaje de Roth). No obstante, se ve todavía como una obra de momentos y diálogos punzantes, con un Luppi extraordinario en su papel, y con un Aristarain dirigiendo con notable sensibilidad. Una gran combinación de factores que la propulsaron a ser nominada a 4 premios Goya, incluyendo película e incluso una victoria a mejor actriz.

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