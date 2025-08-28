Ha fallecido Eusebio Poncela, pero siempre lo recordaremos por su gran aportación al cine de Almodóvar en ‘La ley del deseo’

Ayer tarde tuvimos otra gran pérdida en el cine español que sigue a la de Verónica Echegi, dejándonos una semana bastante desoladora. Eusebio Poncela nos dejó a los 79 años a causa de cáncer, dejando tras de sí un remarcable legado unido a varios de los autores más significativos del cine de vanguardia de aquí.

Entre los setenta y los noventa fue liderando varios títulos de culto gracias a una remarcable presencia, además de un oficio que le permitía amoldarse a lo que el proyecto o autor reclamase. Por eso logró encajar también en la sensibilidad almodovariana en una película tan clave como ‘La ley del deseo’.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Deseo prohibido

Sin duda, Poncela será recordado por muchos por su manera de protagonizar este drama intenso de Pedro Almodóvar que fue el primero de varios intentos con ambiciones autobiográficas, o al menos autoreferenciales. Una joya donde aparecen también Carmen Maura y Antonio Banderas y que puedes ver en streaming en Movistar+ y en Netflix.

Pablo es un exitoso autor de cine y de teatro con una relación muy cercana a su hermana transexual Tina, que tiene aspiraciones de actriz. Pablo decide quedarse trabajando durante el caluroso verano madrileño de los años ochenta, conociendo en el proceso al joven Antonio que siente una admiración profunda por él. Y más cosas que desembocarán en complicaciones inesperadas.

Como buena película ochentera de Almodóvar, hay una irreverencia bastante punk y políticamente incorrecta dispuesto a no dejar títere con cabeza, y tampoco a que el espectador se acomode demasiado. Su pequeño paso por el neorrealismo no moderó sus ganas de remover fronteras para lo que se veía en el cine español.

‘La ley del deseo’: removiendo límites

Aquí tenemos uno de sus ejemplos más claros de plegar esas convulsas historias que sólo parecen darse en el universo que son sus películas, pero introduciendo los elementos de la vida artística de manera más pronunciada, casi indicando conexión personal. Es algo que podría haber superado a un actor cualquiera, pero no a un Poncela en estado de gracia que tiene bien cogido al personaje y el tono a su alrededor.

Su trío protagonista está realmente extraordinario, con Maura teniendo uno de sus momentos icónicos en la escena del “riégueme” (que pega mucho en este calor tan tórrido que estamos viviendo), pero Poncela realmente ata todo con oficio fino y exquisito. De ahí que ‘La ley del deseo’ se sostenga todavía como una de las películas más remarcables de Almodóvar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2025