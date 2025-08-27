Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor madrileño Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles a los 79 años, según adelantó la Cadena SER. Poncela se dio a conocer con fuerza gracias a su interpretación de José Sirgado, un director de cine de serie B en la película de culto 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta.

A partir de entonces participó en cerca de sesenta títulos entre cine, televisión y teatro, construyendo una de las trayectorias más singulares del audiovisual español.

Una carrera de culto

El gran reconocimiento de Poncela le llegó en 1982 con la serie 'Los gozos y las sombras', adaptación televisiva de la novela de Gonzalo Torrente Ballester en la que compartió pantalla con Charo López. Poco después, en los años ochenta, se incorporó al universo de Pedro Almodóvar con papeles protagónicos en 'Matador' (1986) y 'La ley del deseo' (1987). Su relación con el cineasta fue intensa y compleja, una dualidad de amor y desencuentro que acabaría reflejada, décadas más tarde, en 'Dolor y gloria'.

Durante los noventa, Poncela se trasladó a Argentina y allí trabajó con Adolfo Aristarain en 'Martín (Hache)', donde encarnó al inolvidable Dante junto a Federico Luppi y Juan Diego Botto. El filme le devolvió la popularidad y consolidó su prestigio internacional.

Su carrera continuó marcada por papeles arriesgados y de gran carga emocional. Uno de los últimos fue en 2022, cuando interpretó 'El beso de la mujer araña' sobre las tablas.

La muerte de Poncela deja huérfana a una generación de espectadores que lo conocieron como rostro fundamental de la modernización del cine español. Un intérprete que, con su voz grave y su presencia inquietante, supo habitar personajes contradictorios y hacer que fueran memorables.

