Muere la actriz Verónica Echegui, icono del cine español, a los 42 años

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, falleció este domingo a los 42 años en Madrid por un cáncer, según confirmaron fuentes de su entorno a El País. Nacida en la capital en 1983, se ganó el respeto del público y la crítica gracias a su versatilidad y a la fuerza con la que habitaba personajes complejos, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del cine español reciente.

Se dio a conocer en 2006 con 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, donde encarnó con desparpajo a una joven de barrio que soñaba con ser actriz. Aquel debut le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación y marcó el arranque de una trayectoria repleta de papeles desafiantes.

Desde entonces, trabajó con algunos de los cineastas más reconocidos del panorama español y dejó interpretaciones tan memorables como las de 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' o 'Explota Explota'. En paralelo, también cultivó una faceta como directora, coronada con el Goya a Mejor Corto de Ficción en 2022 por 'Tótem loba'.

Apuestas arriesgadas y personajes inolvidables

A lo largo de su carrera acumuló cinco nominaciones a los Premios Goya: tres como protagonista y dos en la categoría de reparto. Entre sus trabajos más celebrados figuran 'El patio de mi cárcel' —que fue presentada en el Festival de San Sebastián— y 'Katmandú, un espejo en el cielo', donde interpretó a una maestra en Nepal.

Más tarde, brilló en papeles secundarios como 'La gran familia española' y volvió a competir por el galardón con 'Explota Explota'. Ese mismo año, logró su mayor reconocimiento como realizadora con el mencionado 'Tótem loba', un cortometraje que abordaba la violencia contra las mujeres.

En los últimos años alternó cine y televisión con proyectos como 'Justicia Artificial', 'Yo no soy esa' y series como 'Los pacientes del doctor García', 'Citas Barcelona' o 'A muerte', su trabajo más reciente. También participó en la miniserie 'Ciudad de sombras' para Netflix. Bigas Luna solía destacar de ella su luz y una energía vital que, según decía, la hacían única. Esa combinación de talento y carisma convirtió a Echegui en una de las intérpretes más queridas del cine español.

