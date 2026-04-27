'La casa del dragón' promete fratricidios en su sensacional nuevo tráiler. La temporada 3 por fin tiene fecha de estreno en HBO Max

Sabíamos que este verano íbamos a sufrir una guerra y por fin HBO Max ha desvelado la fecha de estreno de la temporada 3 de 'La casa del dragón'. La precuela de 'Juego de tronos' regresará por todo lo alto a partir del 22 de junio con el primero de los 10 episodios que componen esta tanda.

Así lo ha desvelado el sensacional nuevo tráiler de la temporada, que nos muestra como la gran danza de dragones, la guerra civil Targaryen, va llegando a su punto más alto y, desde luego, da igual que compartan sangre. Y es que aquí ya se ve que los protagonistas están dispuestos a matar a su propio hermano.

Dragones en jaque

Así tenemos todo una tensión bélica con mucho en juego y, si habéis leído el libro en el que se basa, ya podéis imaginar que tendremos alguna que otra despedida. Pero no os quiero estropear la sorpresa, sobre todo por si Ryan Condal decide hacer alguno de esos cambios que tanto han molestado a George R.R. Martin.

El reparto cada vez más grande está formado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane.

Recordemos que la temporada 3 de 'La casa del dragón' sería la penúltima ya que se habla de que la cuarta marcaría el final de la saga.

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