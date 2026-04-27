"Cambia drásticamente todo el panorama". El cocreador de 'It: Bienvenidos a Derry' confirma la trama inexplorada de la novela de Stephen King en la que se basará la temporada 2

Puede que todavía tardemos en verla, pero la escritura de la temporada 2 de 'It: Bienvenidos a Derry', la estupenda precuela de las películas de Andy Muschietti, va viento en popa. Al menos así lo asegura su cocreador, director y productor ejecutivo hablando en el Deadline's Contenders TV.

Ha sido en la presentación de la serie con el medio donde Muschietti ha entrado en detalles no solo sobre lo que veremos en la temporada 2 sino también en la temporada 3 y previsiblemente última. Recordemos que la idea es contar este pasado de la saga "hacia atrás", es decir, con los ciclos pasados de Pennywise de 1962 (temporada 1), 1935 (temporada 2) y 1908 (temporada 3).

La tribu de los Bradley

Teniendo en cuenta que en la monumental novela de Stephen King ya se dan pinceladas sobre las tragedias que ocurrieron en dichos años y lo que se cuenta (o muestra) en la serie, los fans ya podemos imaginar por donde van los tiros. Sin embargo, ha sido ahora que Muschietti confirma que la temporada 2 girará en torno a la masacre de la banda de Bradley:

«Es 1935, estamos trabajando en ello ahora y es tan divertido. Para los que han leído los libros, probablemente la banda de Bradley les suene. La banda de Bradley fue una pandilla de atracadores de bancos que, no accidentalmente, iban de camino a otro sitio en lo que pararon en Derry para comprar algo de munición y algo terrible pasa.»

Una banda inspirada en una banda real. Stephen King se inspiró en la banda de Brady, que aterrorizó Maine durante los años 30 hasta que fueron ejecutados en Bangor. Además de ser esa masacre el gran evento de la temporada, Muschietti avisa que el panorama es muy diferente:

«Es fascinante, porque el tema por lo que es tan divertido en esta etapa de desarrollo es que estamos enfrentándonos a una era, la cual es la gran Depresión, que cambia dramáticamente todo el panorama. No hay confort suburbano, eso de los niños que viven en los suburbios y montan sus bicis y de repente uno de ellos desaparece no es nada como esto. Esto es en 1935. Es una situación muy difícil. La gente es muy pobre. La gente lucha por sobrevivir así que el panorama será muy diferente.»

Finalmente, Muschietti también confirma que la temporada 3 nos llevará a la catástrofe de la fábrica de Fuegos Artificiales Kitchener, con la explosión durante una caza de huevos de pascua. «It está siempre por ahí dando por saco, eso es lo más que os puedo decir», concluye el director.

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