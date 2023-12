La serie de fantasía épica que conquistó a crítica y público pero fue cancelada sin miramientos. Es una de las más vistas de Netflix en 2023 y sus fans no se explican lo sucedido

Solamente Netflix sabe los motivos exactos por los que renueva o cancela determinadas series, pero es evidente que los seguidores de aquellas que no siguen adelante siempre van a poner en duda esa decisión. Ahora además hay un caso especialmente sangrante, pues los fans de 'Sombra y hueso' acaban de enfurecer de nuevo al descubrir la realidad sobre los datos de audiencia de su temporada 2.

Como seguro muchos recordaréis, Netflix lanzó hace unos días los datos de audiencia de más de 18.000 series y películas durante el primer semestre de 2023. La gran triunfadora era 'El agente nocturno' y en las primeras posiciones sorprendió encontrarnos con 'Sombra y hueso', la cual fue cancelada este pasado mes de noviembre sin ningún tipo de miramiento.

¿Y entonces por qué la cancelaron?

En concreto, la temporada 2 de 'Sombra y hueso' ocupa el puesto 26 con 192,9 millones de horas reproducidas desde su estreno el 16 de marzo hasta el 30 de junio. Claro está, eso no ha sentado nada bien a sus seguidores, pues hay muchos títulos que se han quedado por debajo que sí fueron renovados. Por la recepción crítica y del público no será, pues la temporada 2 tiene un 80% de valoraciones positivas en Rottentomatoes tanto por parte de la prensa especializada como de los espectadores.

Eso sí, lo que muchos se olvidan de que estamos ante una serie que no podía ser precisamente barata, lo cual seguro que jugó un papel fundamental a la hora de que Netflix decidiera no seguir adelante con ella. A eso hay que sumarle los retrasos provocados por las huelgas de Hollywood y también la posibilidad de que la audiencia bajase, algo que se desconoce, ya que Netflix todavía no daba datos cuando se estrenó la primera temporada.

Sea cual sea el caso, la cancelación sigue siendo de lo más llamativa, pues con esas cifras casi seguro que habría seguido adelante en otras plataformas...

