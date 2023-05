La temporada 3 de 'Los Bridgerton' todavía tendrá que esperar pero Netflix da una alegría a sus fans: 'La reina Carlota' es una notable precuela que expande este universo con acierto

La llegada a Netflix de 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton' ha servido para que la plataforma recupere una de sus grandes joyas de la corona. Es evidente que lo que el público realmente desea es poder ver la temporada 3 de 'Los Bridgerton' -cuyo rodaje finalizó hace poco, por lo que todavía tardará en llegar-, pero nunca está de más tener una nueva historia que amplíe un poco más este universo basado en las novelas de Julia Quinn. Sobre todo si se trata de una precuela notable como la que ahora nos ocupa y que por méritos propios ya es una de las mejores series de la plataforma del año.

Eso sí, 'La reina Carlota' tiene un hándicap importante, ya que a Shonda Rhimes no le queda otra que intentar crear emoción a través de algunas tramas cuyo desenlace ya conocemos. Eso es algo que puede echar para atrás a algunos espectadores, ya que una cosa es olernos cómo va a acabar algo y que eso suceda, pero otra tener la certeza absoluta, pero tampoco es tan importante si la serie sabe jugar con ello y no alargarse más de la cuenta, pues al final son solamente seis episodios.

Bastantes virtudes con una pega importante

Tal y como la propia serie no recuerda, 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton' es una serie histórica pero también pura ficción. Eso sí, sorprende un poco que uno de los aspectos clave de la serie es la llegada de una reina de color a una corte británica en la que eso brilla por su ausencia. Es evidente que Rhimes quería aprovechar eso para incidir más en un tema que le interesa mucho, pero causa cierta extrañeza que poco menos que transmitan la idea de que eso es algo completamente normal en la Alemania de este universo y que luego choque tanto ahí.

Por suerte, eso es algo que al final se aprovecha para incidir más en las tensiones que surgen entre los personajes interpretados por India Amarteifio y Michelle Fairley, algo de lo que además no se abusa en la serie, dejando a ambas actrices brillar en solitario y convertirse en dos de los grandes aciertos de 'La reina Carlota'. La primera mostrando su determinación para que no la dejen de lado y se convierta en poco menos que una mujer florero destinada únicamente a dar hijos a su marido, mientras que la segunda va revelando sus verdaderas intenciones de forma paulatina.

Entre ambas se encuentra Corey Mylchreest como un galán atípico fruto de las particularidades por las que pasa su personaje. Es ahí donde 'La reina Carlota' exhibe un mayor vigor dramático, no cortándose a la hora de mostrar los horribles métodos que los médicos usaban por aquel entonces para lidiar con la enfermedad que padecía. Ni una pega que ponerle a su trabajo, tanto cuando muestra su cara más encantadora y confiada como cuando está al borde del abismo.

La principal pega que se podría poner a todo esto es que dedicar todo un episodio a mostrar la otra cara de la moneda de lo que hemos visto hasta entonces quizá es una decisión demasiada atrevida en una serie tan corta. No funciona nada mal y Shonda sabe jugar muy bien con el contraste entre lo que creíamos saber y lo que estaba sucediendo en realidad, pero eso no quita que sea una decisión controvertida que no será del gusto de todo.

Además, ahí surge otra realidad incómoda para la serie: puede que Amarteifio y Mylchreest estén muy inspirados, pero son más interesantes las historias que surgen a su alrededor que la que protagonizan ellos e incluso los momentos situados en la actualidad de 'Los Bridgerton', donde el personaje que más evoluciona es Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), hablando un poco más de esas necesidades que lleva mucho tiempo dejando de lado.

Por otra parte, Lady Danbury siempre va a ser un personaje mucho más jugoso que la Reina Carlota y Arsema Thomas exprime muy bien los años mozos del mismo, incluso aunque sea quizá la que más sufre el problema de que ya sabemos lo que va a suceder con ella. Eso sí, donde más se nota que sus dos protagonistas son los personajes menos interesantes es cuando la serie presta más atención a los sirvientes del rey y la reina, siendo ahí donde Rhimes tiene más margen para crear a sus anchas para desarrollar un arco argumental que funciona de lujo mezclando comedia y drama a partes casi iguales.

¿Entonces merece la pena verla o no?

Si no te gusta 'Los Bridgerton', no esperes encontrar aquí nada que vaya a hacerte cambiar de idea, porque no deja de ser una miniserie continuista con el estilo de aquella, aunque con el aliciente adicional de que aquí Shonda Rhimes imprime mucho más su sello, ya que escribe todos los capítulos cuando en la otra apenas ejercía como productora. Lujo, amoríos, licencias históricas, diversión, una buena dosis de drama -al final el romance principal está marcado por una tragedia inevitable y por ahí gana lo emocional se impone por encima de su previsibilidad-, un gran acabado técnico y un reparto bien elegido sirven para dar forma a una miniserie que quizá no sea imprescindible en líneas generales, pero sí lo es en caso de que este universo ya te hubiese seducido previamente.

