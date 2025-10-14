Últimos días para ver en Netflix este deslumbrante musical ganador de 6 premios Oscar que mezcla la comedia negra con un drama carcelario

Pocas películas logran mezclar el glamour del cabaré con la crítica social de forma tan brillante como lo hace 'Chicago' (2002), el musical dirigido por Rob Marshall que se llevó hasta seis premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Ambientada en los años 20, la película combina música, sátira y una historia mordaz sobre la fama, el poder y la manipulación mediática, todo envuelto en una estética deslumbrante que sigue resultando magnética más de veinte años después.

Corrupción, espectáculo y el deseo de ser alguien

'Chicago' no es solo un musical, es una radiografía de una sociedad donde el crimen puede ser tan rentable como el talento. A través de las historias de Roxie Hart (Renée Zellweger) y Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones), dos mujeres que matan y terminan convertidas en celebridades gracias a la prensa sensacionalista, la película retrata con ironía el culto moderno a la fama y la manipulación de la opinión pública.

El ritmo, marcado por los números musicales inspirados en el jazz y el cabaré, convierte cada escena en un espectáculo coreográfico impecable. La música de John Kander y las letras de Fred Ebb son el alma del filme, con canciones tan emblemáticas como 'All That Jazz' o 'Cell Block Tango', que siguen siendo referentes en la cultura musical.

Y visualmente, 'Chicago' deslumbra por su montaje ágil y su estética teatral, que alterna entre la fantasía del escenario y la crudeza del mundo real. Esa dualidad crea un juego constante entre la ilusión y la verdad, haciendo que nos sintamos parte del espectáculo y, al mismo tiempo, cómplices de su cinismo.

Más allá del entretenimiento, la película deja una reflexión vigente: ¿cuánto vale la verdad cuando la fama se convierte en la mayor moneda de cambio? El encanto de 'Chicago' radica en su capacidad para divertir mientras desenmascara el lado más oscuro del éxito y de los medios. Pero si queréis verla en Netflix, solo tendréis hasta el 16 de octubre, que será cuando desaparezca del catálogo.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025