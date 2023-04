La película que ver en streaming para hacer una sesión doble redonda con 'Posesión infernal: El despertar': un entretenido despiporre gore que sale exitoso de su tarea de hacer un remake

Vivimos un gran momento para propuestas de terror originales, con fenómenos que van surgiendo de vez en cuando. Aun así, ni el género se libra de la tendencia general de la industria a agarrarse a lo ya conocido, a rescatar los nombres del pasado con un poco de supuesta frescura en la factura o las ideas. Reconocibles, pero también mirando cómo introducirlas al público moderno.

No es precisamente lo más excitante, pero siempre puede caer en el lado positivo de ofrecer algo realmente digno que mantenga el espíritu de lo original sin limitarse en exceso en lo que puede ofrecer. 'Posesión infernal: El despertar' apunta un poco a eso, aunque su cambio estético y tonal con respecto a la trilogía de Sam Raimi ya vino dado en el efectivo remake 'Posesión infernal (Evil Dead)'.

Una cabaña llena de sangre

Esta nueva visión de la original, realizada por Fede Álvarez hace casi diez años y disponible a través de Movistar+, da para una perfecta sesión doble con la nueva aventura de los deadites, quizá más apropiada que la 'Posesión infernal' original. Aunque es cierto que no llega a las mismas cotas de brillantez, es uno de los mejores casos donde se realiza un remake de un clásico del terror.

No varía el punto de partida. Un grupo de cinco amigos se dirige a una cabaña apartada en la profundidad del bosque, donde casualmente hay un libro maligno llamado el Necromicon que va a desatar a una serie de demonios que van a causar estragos y posesiones. Aquí la historia se distingue al introducir dramas personales a los personajes y también problemas de adicción que van a conectarse con el terror sobrenatural.

La película original no necesitaba de coartadas dramáticas para funcionar, o incluso convertirse en una imprescindible joya. Pero Álvarez y su co-guionista Rodo Sayagues saben que tienen que diferenciarse, porque hacer exactamente lo mismo no les puede funcionar. Consiguen meter detalles que serán muy característicos en su obra posterior, que incluye éxitos como 'No respires' y tiros errados como el reboot de 'La matanza de Texas'. Aunque ese toque particular no está en la historia.

'Posesión infernal (Evil Dead)': gore salvaje para pasárselo bien

'Posesión infernal (Evil Dead)' se distingue completamente al renunciar al humor payaso que distinguía a la original y se acentuó en las posteriores entregas. Pero no por ello deja de ser una cinta de terror divertida, sobre todo si te divierte el gore en modo despiporre. Álvarez hace una película salvaje que se lo pasa en grande retozando entre cortes, sangre, vómitos y otras movidas que ejecuta con increíble brío.

Con eso ya logra ofrecer una experiencia diferente que logra funcionar por sí misma. Resultados similares obtenidos por caminos diferentes, logrando electrizar con sus secuencias violentas y tocando techo con un clímax torrencial cargado de rojo tono sangre. Puestos a tener que ver cómo se revitalizan determinadas sagas, 'Posesión infernal (Evil Dead)' al menos encuentra la manera de pasárselo bien en el proceso.

