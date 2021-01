Preestreno de 'Got Talent' y la casa de 'Mujeres y hombres y viceversa' en directo: así quiere competir Mitele Plus con Atresplayer Premium

La batalla constante entre Mediaset y Atresmedia no solo se lucha entre las cadenas principales. Ese clásico Telecinco vs. Antena 3, cuyo último episodio fue el estreno en la cadena de Vasile de 'Love is in the air', su nueva serie turca que no pudo contra la dupla 'Mi hija'/'Mujer', ha dado paso a la competición en el mercado no lineal: el streaming.

Mediaset ha presentado sus novedades con Mitele Plus, la opción de pago de su servicio de vídeo bajo demanda, y he de reconocer que esperaba que tomasen una dirección parecida a la de Atresplayer. Sobre todo ahora que han perdido su gran atractivo de poder ver fútbol (fallos aparte), la plataforma necesitaba un aliciente que justificara el desembolso más allá de ver cosas sin los molestos anuncios.

Prometía ese giro con el anuncio de los preestrenos, una política que su competidora llevaba haciendo con bastante éxito. Las series turcas comenzaban a preestrenarse en Mitele y el siguiente paso son los realities: al igual que Atresplayer con 'La Voz', tanto 'Got Talent' como 'La isla de las tentaciones' se podrán ver antes en la plataforma de Mediaset que en Telecinco. En el caso del talent especifican que serán todas sus entregas, excepto el final.

Esto se une al último anuncio, en el que Mediaset presenta como nueva arma la emisión diaria, entre las 16 y las 17 horas, de una hora en directo desde la casa de 'Mujeres y hombres y viceversa' titulada como 'MyH: una hora con cámaras'. También su reality exclusivo, 'Sola/Solo' evoluciona en 'Solas/Solos'.

Potenciando el reality en detrimento a sus series propias

La gran ausencia en estos anuncios, y lo que creo que distingue más a la oferta de Atresmedia, es la ficción nacional. Algo que por un lado se entiende con el trato de Mediaset con Amazon Prime para el estreno exclusivo de las series de Telecinco como 'La que se avecina' y 'Caronte'.

Simplementa por comparar, con los últimos datos disponibles vemos que, el pasado octubre, Atresplayer duplicaba en suscriptores a Mitele (289.000 vs 138.000). Una diferencia marcada por la baja que ha provocado la pérdia de los derechos de emisión del fútbol en esta temporada y los buenos datos de su competencia con el golpe en la mesa que ha supuesto 'Veneno'.

Pero el grupo Mediaset tiene más que claro su propósito y su modelo empresarial y este pasa por mantener la imagen de la cadena del reality, del factual, del salseo y del morbo por encima de todo. Aquí Mediaset no termina de entender que lo que les funciona en directo no tiene por qué hacerlo en VOD. Y ese traslado de los contenidos habituales de la cadena en una "miteleización" necesita de algo más de chispa para ganar suscriptores.

Las series dominan el SVOD

Y esto pasa por, sí, potenciar las series. Los últimos datos de Nielsen en Estados Unidos confirman que el público del streaming consume masivamente series de ficción, sobre todo las que ya se han visto en televisión en abierto ('Anatomía de Grey', por poner un ejemplo de algo que emite Mediaset). Si bien somos un mercado diferente, la única presencia de 'The Great British Bake Off' en el top, hace pensar que no es terreno donde los realities triunfen especialmente.

Está claro que estamos jugando en una liga distinta a la de Netflix/Prime Video y compañía, pero sí que actualmente hay que hacer un catálogo atractivo y hoy en día es muy importante el factor del consumo casual en el que abrir una plataforma y ponernos algo en el que no invirtamos demasiado tiempo.

En este sentido creo que aunque nos digan que están potenciando Mitele Plus, la oferta actual es algo escasa y no sé hasta qué punto llamará al público menos habituado a la fanfarria de Telecinco, sobre todo cuando en dos semanas el precio de la suscripción sube. A partir del 1 de febrero la suscripción básica a Mitele Plus costará 4 euros al mes (o 40 euros al año) en vez de los 3 euros (30 al año) que costaba hasta ahora.