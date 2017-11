'Mujeres y hombres y viceversa' se transforma en reality debido a las bajas audiencias

Desde hace meses, 'Mujeres y hombres y viceversa', otrora reina de la franja del mediodía, viene experimentando unos datos bastante bajos con las últimas entregas apenas alcanzando un 10-11% de la cuota de pantalla. Telecinco lleva años sin saber cómo llamar de nuevo la atención sobre el programa de citas y la última idea es darle un giro a lo 'Gran Hermano' haciendo convivir a los tronistas en una misma casa las 24 horas del día.

Así lo ha anunciado Emma García en la entrega de hoy de 'Mujeres y hombres y viceversa': a partir del próximo lunes 13 de noviembre los seis tronistas convivirán en una casa, convirtiéndolo en un reality de convivencia pero sin dejar de tener su componente "romántico" ni, imagino, el espacio en el plató. Lo que no se aclara es cómo encajan los pretendientes y las citas en este nuevo esquema.

Lejos quedan ya los tiempos de gloria de 'MYHYV', cuando era una auténtica cantera de nuevas caras que Telecinco podía pasear por 'Sálvame', 'Supervivientes' y todo programa que necesitara de carne de cañón pseudo-celebrity (no hay más que ver la "carrera" televisiva de Rafa Mora y Tamara Gorro entre otros). Desde su estreno en 2008 han creado su propio mundillo y han utilizado todo tipo de trucos para volver a llamar a la audiencia en cuanto esta decayera: desde la versión para mayores hasta el uso de "famosetes" de saldo ya sea de tronista o de asesores o ganchos.

Este 'Mujeres y hombres y viceversa "SHORE"' que se han sacado de la manga parece ser el penúltimo movimiento desesperado de Bulldog, la productora del programa, y una Telecinco que se resiste a cerrar el chiringuito. No se sabe cuánto durará el experimento pero no me importaría que aprendieran de los programas de citas de Cuatro y le añadieran esa visión "tróspida" y de ensalzamiento de la mamarrachada. Si no cancelan el programa, ese creo que es el mejor giro que le pueden dar.

Vía | Telecinco