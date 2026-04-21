Hoy en TV, el cierre de una de las mejores trilogías de acción del siglo XXI. Un cóctel fantástico de violencia salvaje, corazón y buen cine

A falta de comprobar qué ha hecho con el esperadísimo biopic musical centrado en el Rey del Pop que se estrenará mañana bajo el título de 'Michael', no me tiembla la mano al teclear que Antoine Fuqua es uno de esos cineastas que siempre dan en el clavo, sin importar la escala, el género o las pretensiones del proyecto al que se enfrenta. No obstante, sin con algo tiene una especial buena mano el de Pittsburgh, es con los thrillers de acción.

Equilibrio en estado puro

Esto ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, incluso con su divertidísimo coqueteo con el western en el sorprendentemente sólido remake de 'Los siete magníficos'. No obstante, dentro de sus refinadas ensaladas de tiros, Fuqua ha mostrado su mejor versión reviviendo la icónica serie de finales de los 80 'El justiciero' de la mano del siempre fantástico Denzel Washington en una inesperada y tremendamente sólida trilogía.

Tras dos primeras entregas que mejoraron exponencialmente —el tercer acto de la secuela sigue conteniendo una de las mejores setpieces del género reciente—, el cierre del tríptico se estancó ligeramente en términos de calidad para compensar con un necesario cambio de aires que va más allá de su ambientación italiana: 'The Equalizer 3' apuesta más por lo emocional y los conflictos internos de su protagonista, dejando la acción en un segundo término.

Por supuesto, esto no quiere decir que sus dos horas de metraje no contengan la que, probablemente, sea la mayor carga de salvaje y exquisita violencia explícita de la saga. Pero, al final del día, el gran reclamo de la función no son los huesos rotos, las puñaladas ni los disparos a quemarropa, sino la relación de Robert McCall —el héroe protagonista— con su nuevo entorno, sus habitantes y, lo que es más importante, sus demonios personales.

Es esto lo que, cocinado a un fuego más lento de lo habitual —aunque con un ritmo más que notable—, termina elevando un relato cargado sobre los hombros de Washington, que vuelve a deslumbrar a golpe de carisma y empatía, y de un Antoine Fuqua que mueve la cámara con precisión de cirujano tanto en los pasajes más pausados como en los momentos en los que se deja correr la sangre en cantidades ingentes.

Con su cóctel de carga dramática, espectáculo, sus dosis justas de violencia y sus personajes memorables, 'The Equalizer 3' nos invita a soñar con una improbable cuarta parte que continúe exprimiendo el universo de McCall. Mientras esperamos, podemos disfrutar de sus múltiples placeres esta misma noche a las 22:55, hora a la que se emite en el canal FDF.

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