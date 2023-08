Hoy en TV: el sensacional thriller sin el que no existiría 'Mindhunter' y que fue uno de los fracasos más injustos de la historia del cine

Prácticamente ninguna otra serie de Netflix es tan querida como 'Mindhunter', la joya televisiva creada por Joe Penhall pero que todo el mundo asocia a David Fincher. Es lógico que así sea, ya que el autor de 'Perdida' era su productor ejecutivo, dirigió 7 de sus 19 episodios y además ejerció de forma oficiosa el rol de showrunner. Una lástima que nunca vayamos a ver su tercera temporada, pero lo que sí podemos recuperar es la película sin la que posiblemente 'Mindhunter' nunca hubiese existido, o al menos no tal y como la conocemos.

Es verdad que Fincher ya había mostrado moverse como pez en el agua en las historias de psychokillers con la magistral 'Seven', pero el cineasta recibió probablemente las mejores críticas de toda su carrera por 'Zodiac', título que muchos consideran la cumbre de su estimulante filmografía, hasta el punto de que no es raro oír a gente referirse a ella en términos de obra maestra.

Una película irrepetible

Fincher se acercó en 'Zodiac' al caso real del Asesino del Zodíaco, uno de los psicópatas más escurridizos y juguetones de todos los tiempos. Aún hoy persiste la duda sobre su verdadera identidad, pero, obviamente, hay multitud de teorías al respecto. En el caso que nos ocupa, James Vanderbilt tomó como referencia el libro de Robert Graysmith alrededor de lo sucedido para dar forma a un aplaudido guion, aunque no fueron pocos los que se quejaron por lo frustrante que resultaba la resolución. Tampoco quedaba otra si Fincher no quería hacerse un Tarantino antes incluso del incendiario final de 'Malditos bastardos'.

En 'Zodiac' encontraréis un thriller que huye de la grandilocuencia para apostar por un enfoque sobrio, incidiendo principalmente en la investigación que desde el San Francisco Chronicle se llevó a cabo para intentar dar con el Asesino del Zodíaco. Eso da pie a una obra extremadamente minuciosa que apuesta por la historia y los personajes por encima de todo, lo cual acaba llevando a que su duración se dispare hasta las dos horas y medias.

Esto unido a un ritmo pausado puede echar para atrás a algunos espectadores, pero lo cierto es que esa apuesta atípica por parte de Fincher engancha, tanto en las alucinantes y realistas reconstrucciones de algunos de los crímenes reales como cuando lo obsesivo se adueña de la investigación. Todo ello aliñado con un trabajo magistral de puesta en escena en el que nada está dejado al azar, como tampoco lo está la cuidada recreación de la época en la que sucedieron los hechos, donde conecta de nuevo con 'Mindhunter'.

Tampoco me quiero olvidar de su excepcional reparto, en especial del trío protagonista formado por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. No deja de ser curioso que Fincher criticase años después lo despistado que estuvo el primero durante el rodaje, pues a la hora de la verdad ofreció aquí su mejor interpretación hasta entonces...

Por desgracia, 'Zodiac' fue un tremendo fracaso comercial, ya que apenas recaudó 84 millones de dólares cuando se estima que su presupuesto fue de 85. El propio Fincher reconoció años más tarde que dar una película sin un cierre definitivo fue "pedir demasiado" al público. Ahora somos los espectadores los que lloramos que 'Mindhunter' se quedase sin final...

Si no has visto aún 'Zodiac' o simplemente te apetece un revisionado, puedes verla esta noche en Be Mad a partir de las 23:15. Y si no te encaja en horario, también está disponible en el catálogo de HBO Max.

